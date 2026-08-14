Maharashtra School Recruitment : शिक्षकांनंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची महाभरती! कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास मान्यता; 'या' तारखेचा शासन निर्णय जारी

कागल : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पद भरतीचा मार्ग मोकळा झाला (Latest Education Department Decision) आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. पदोन्नती आणि अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही रिक्त राहिलेल्या पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत..शालेय शिक्षण विभागाने ११ ऑगस्टला जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी संस्थांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. संचमान्यतेनुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित केल्यानंतर प्रथम पदोन्नतीने पदे भरणे बंधनकारक राहणार आहे. पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा विचार करावा लागेल. त्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येतील..भरतीपूर्वी संबंधित संवर्गाची बिंदुनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जाहिरातीच्या प्रारूपासह प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागेल. उमेदवारांच्या पात्रतेसाठी १६ जुलै २०२६ च्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदी लागू राहणार आहेत..Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात.जाहिरात स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी लागणार असून, संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळावर व शाळेच्या सूचना फलकावरही ती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. अर्ज मागविणे, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यादी तयार करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८, तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे राहणार आहे..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.तीन वर्षे मानधनावर नियुक्तीनिवड झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुरुवातीची तीन वर्षे मानधनावरील नियुक्ती राहणार आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वतःच्या खर्चाने करणे आणि त्याचा अभिलेख जतन करणे बंधनकारक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारास नियुक्ती आदेश दिल्यानंतर नियुक्तीस मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.