Maharashtra Teacher Recruitment : राज्यात 30 हजार, तर कोल्हापुरात 606 शिक्षकांची महाभरती; 'पवित्र पोर्टल'वर पसंतीक्रम नोंदणीला सुरुवात, झेडपी शाळांमध्ये सर्वाधिक 13,351 जागा

कोल्हापूर : राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांत मिळून एकूण ३०,२०९ तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ६०६ शिक्षक पदांच्या भरतीला 'पवित्र पोर्टल'मार्फत सुरुवात झाली (Maharashtra Teacher Recruitment) आहे. शिक्षण विभागाने या मेगाभरतीची घोषणा केली. इच्छुक उमेदवारांनी पदनिहाय पसंतीक्रम ११ ऑगस्टपर्यंत नोंदवणे आवश्यक आहे..शिक्षक पदभरतीसाठी २७ मे ते ५ जून २०२५ या कालावधीत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ झाली होती. या चाचणीला २ लाख ११ हजार ३०८ उमेदवार प्रविष्ट झाले होते, त्यापैकी १,७०,१०८ उमेदवारांनी स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केले आहे. याच उमेदवारांच्या गुणांवर आधारित शासनाच्या नियमानुसार ८० टक्के रिक्त पदे भरणार आहेत. एकूण ३०,२०९ जागांपैकी सर्वाधिक १३,३५१ जागा या जिल्हा परिषदेच्या शाळांत आहेत, तर १२,१४८ जागा खासगी शैक्षणिक संस्थांतील आहेत..महापालिका १,९५४, आदिवासी विकास विभाग २,४२१ आणि नगरपालिका २८० पदे भरणार आहेत. वर्गवारीनुसार पहिली ते पाचवीसाठी सर्वाधिक १४,३२०, सहावी ते आठवीसाठी १०,०१२. नववी ते दहावीसाठी ५५१३, तर अकरावी ते बारावीसाठी ३६४ पदे उपलब्ध आहेत..ZP Teacher Promotion : शिक्षकांच्या पदोन्नतीला पुन्हा 'ब्रेक'; High Court च्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित, हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षांवर पुन्हा पाणी.एकूण पदसंख्येत १९,८८१ उमेदवारांची निवड ही मुलाखतीशिवाय, तर १०,३२८ उमेदवारांची निवड मुलाखतीसह केली जाणार आहे. उमेदवारांनी दिनांक ६ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट २०२६ या मुदतीत पसंतीक्रम पोर्टलवर 'लॉक' करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच मुलाखतीशिवाय निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल..Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीच्या यादीत फरक दिसल्यास काय करावे? FLRS पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेबाबतचा संभ्रम अखेर दूर, सहकार आयुक्तांनी काय सांगितलं?.जिल्ह्यात ६०६ जागांची भरतीकोल्हापूर जिल्ह्यात पहिली ते पाचवीसाठी ३४६, सहावी ते आठवी गणित-विज्ञान विषयांच्या १३० जागा व इंग्रजी विषयाच्या १३० जागा भरण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.