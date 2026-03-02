Kolhapur Panhala Car Accident : पन्हाळ्याकडे निघालेल्या मित्रांचा भीषण अपघात; कारच्या जोरदार धडकेने 30 फूट लांब उडाला BSNL चा खांब, गाडीचा चक्काचूर

पन्हाळा (कोल्हापूर) : पन्हाळगडाच्या पायथ्याला असलेल्या बुधवार पेठच्या हद्दीत रविवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास कोल्हापूरवरून पन्हाळ्याकडे भरधाव निघालेली मोटार उलटल्याने झालेल्या अपघातात चालक सोनिक महेश विधानी (वय २४, रा.गांधीनगर, कोल्हापूर) आणि त्याचा मित्र साहील अशोक वच्छानी हे दोघे गंभीर जखमी झाले. या अपघाताची पन्हाळा पोलिस ठाण्यात नोंद झाली (High-Speed Car Accident Near Panhala Fort in Kolhapur) आहे..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, सोनिक विधानी हा रविवारी पहाटे मोटारीने मित्रासमवेत पन्हाळ्याकडे भरधाव वेगाने येत होता. तेव्हा बुधवार पेठेजवळील रस्त्याचा अंदाज न आल्याने चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. त्यामुळे गाडी रस्त्याकडेच्या बीएसएनएलच्या खांबाला धडकून उलटली..Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार.या अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, धडकेने बीएसएनएलचा खांब तब्बल ३० फूट लांब उडून येथील चव्हाण यांनी दारात लावलेल्या त्यांच्या मोटारीवर पडला. या अपघातात दोन्ही गाड्यांचे मिळून एकूण नऊ लाखांचे नुकसान झाले. या अपघाताबाबत प्रथमेश सुरेश चव्हाण (रा. बुधवारपेठ, ता. पन्हाळा) यांनी पन्हाळा पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.