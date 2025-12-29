कोल्हापूर

Panhala Forest Ban : पन्हाळ्यातील वनक्षेत्रात पर्यटकांना नो-एन्ट्री! 'या' तारखेपर्यंत वन विभागाकडून नाकाबंदी, काय आहे कारण?

Forest Department Imposes Temporary Tourist Ban in Panhala : नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पन्हाळा तालुक्यातील सर्व वनक्षेत्र ३० डिसेंबर ते १ जानेवारीपर्यंत पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहे.
Panhala Forest Ban

Panhala Forest Ban

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पन्हाळा (कोल्हापूर) : तालुक्यातील सर्वच वनक्षेत्रात ३० डिसेंबर ते एक जानेवारी या कालावधीत पर्यटकांना (Panhala Forest Ban) बंदी करण्यात आली आहे. वनविभागाने नाकाबंदी व रात्रीच्या गस्तीचे नियोजन केले असल्याची माहिती पन्हाळा परिक्षेत्र वन अधिकारी अजित माळी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.

Loading content, please wait...
Panhala
Forest
Forest department
panhala fort

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com