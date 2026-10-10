कोल्हापूर

Pune-Bengaluru Highway 14 Blackspots : पुणे-बंगळूर महामार्गावर अपघातांचा वाढता धोका! किणी ते कागलदरम्यानच्या 'या' 14 धोकादायक ब्लॅकस्पॉटची पोलिसांकडून पाहणी

Pune-Bengaluru Highway Expansion Raises Accident Risks : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील किणी-घुणकी ते कागलदरम्यानच्या १४ ब्लॅकस्पॉटची पोलिसांनी पाहणी केली.
Pune-Bengaluru Highway latest news

Pune-Bengaluru Highway latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कागल : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाचे काम सुरू असताना वाहतुकीच्या मार्गात बदल झाल्याने काही ठिकाणी अपघाताचा धोका वाढला (Kini-Ghunki to Kagal highway safety inspection) आहे. या पार्श्वभूमीवर करवीरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी आप्पासाहेब पोवार यांनी किणी-घुणकी ते कागल दरम्यानच्या महामार्गावरील १४ ब्लॅकस्पॉटची पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Road Development
Kagal
Pune Bangalore National Highway
Pune Bangalore Highway updates

Related Stories

Pune Bengaluru Highway to Karad City
Pune Bengaluru National Highway
Kagal Peth Naka Highway
Hasan Mushrif Performs Foundation Ceremony
Marathi News Esakal
www.esakal.com