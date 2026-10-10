Pune-Bengaluru Highway 14 Blackspots : पुणे-बंगळूर महामार्गावर अपघातांचा वाढता धोका! किणी ते कागलदरम्यानच्या 'या' 14 धोकादायक ब्लॅकस्पॉटची पोलिसांकडून पाहणी

कागल : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाचे काम सुरू असताना वाहतुकीच्या मार्गात बदल झाल्याने काही ठिकाणी अपघाताचा धोका वाढला (Kini-Ghunki to Kagal highway safety inspection) आहे. या पार्श्वभूमीवर करवीरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी आप्पासाहेब पोवार यांनी किणी-घुणकी ते कागल दरम्यानच्या महामार्गावरील १४ ब्लॅकस्पॉटची पाहणी केली..अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. महामार्गाच्या विस्तारीकरणांतर्गत विविध ठिकाणी भुयारी मार्ग, पूल, गटर तसेच गरजेनुसार सेवा रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक वळविली असून, जोडरस्त्यांवरून मुख्य महामार्गावर येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोवार यांनी सोमवारी आणि मंगळवारी महामार्गावरील धोकादायक ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली..जोडरस्त्यांवरून मुख्य मार्गावर येणाऱ्या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर, रम्बलर तसेच दिशादर्शक फलक बसविण्याच्या सूचना दिल्या. वाहनांचा वेग नियंत्रणात राहावा आणि अचानक मुख्य महामार्गावर येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होऊ नयेत, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला..Balinga Dhonwade Road : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावरील दोनवडे-बालिंगा रस्त्याचे काम अपूर्ण; प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात, कधी पूर्ण होणार काम?.दरम्यान, रात्रीच्या वेळीही महामार्गावरील वळणे, अडथळे आणि धोकादायक ठिकाणे वाहनचालकांना स्पष्टपणे दिसावीत, यासाठी रेडियम रिफ्लेक्टर आणि ब्लिंकर बसविण्याच्या सूचना दिल्या. धोकादायक ठिकाणांची वाहनचालकांना सुमारे ५०० मीटर अंतरावरून पूर्वसूचना मिळेल, अशी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या सूचनाही दिल्या. यावेळी प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोविंद भैरवा, डेप्युटी टेक्निकल मॅनेजर प्रसन्ना कट्टे, प्रवीण भालेराव, कागलचे पोलिस निरीक्षक अजित जाधव, गोकुळ शिरगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक रणजित पाटील, महामार्ग पोलिस विभागाच्या राणी पाटील आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.