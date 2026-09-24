कोल्हापूर

Pune MLC Election 2026 : महाविकास आघाडीचे ठरले! पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडेच..; कोणाला मिळणार संधी?

Pune MLC Election 2026 : पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडीच्या संभाव्य जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. पदवीधर जागा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला, तर शिक्षक जागा काँग्रेसला देण्याचे प्राथमिक सूत्र असल्याची माहिती आहे.
Pune MLC Election 2026 MVA seat

Pune MLC Election 2026 MVA seat

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : नुकत्याच जाहीर झालेल्या पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडीतील जागा वाटपांचे प्राथमिक सूत्र निश्‍चित झाले आहे. त्यानुसार पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार (MVA Seat Sharing Formula) पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघाची जागा पुन्हा काँग्रेसला देण्याचे ठरले.

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Mahavikas Aghadi
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