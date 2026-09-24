Pune MLC Election 2026 : महाविकास आघाडीचे ठरले! पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडेच..; कोणाला मिळणार संधी?

कोल्हापूर : नुकत्याच जाहीर झालेल्या पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडीतील जागा वाटपांचे प्राथमिक सूत्र निश्चित झाले आहे. त्यानुसार पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार (MVA Seat Sharing Formula) पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघाची जागा पुन्हा काँग्रेसला देण्याचे ठरले..सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत पदवीधरमधून त्यावेळच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण लाड विजयी झाले होते, तर शिक्षक मतदारसंघातून काँग्रेसचे प्रा. जयंत आसगावकर विजयी झाले होते. या दोन्ही जागा पूर्वी ज्या पक्षांकडे होते, त्याच पक्षाला त्या द्याव्यात, असे सूत्र राज्य पातळीवरील महाविकास आघाडीतील सर्व पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या प्राथमिक बैठकीत ठरले आहे. त्यानुसार या जागांचे वाटप होईल. पदवीधरसाठी कोल्हापुरातून ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक सुनील मोदी यांनीही मागणी केली आहे..तथापि, जागा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला सुटण्याची शक्यता आहे, त्यांच्याकडून माजी विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या कन्या सौ. हर्षदा जाधव-देशमुख यांचे नाव निश्चित होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशमुख हे रयत शिक्षण संस्थेवर कार्यरत आहेत. ‘रयत’चे नेतृत्व ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार करत आहेत. ‘रयत’चे राज्यभर पसरलेल्या शिक्षण संस्थांचे जाळे हे या उमेदवारी देण्यामागचे मुख्य कारण समजले जाते..Igatpuri MIDC Land Acquisition : आडवण-पारदेवीतील प्रस्तावित एमआयडीसी जमीन संपादनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा शेतकरी, आदिवासींना अंतरिम दिलासा; नोटिसीत काय?.शिक्षक मतदारसंघावर अनेक वर्षांपासून काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. गेल्या निवडणुकीतही ही जागा काँग्रेसने जिंकली होती, त्या जोरावर पुन्हा ही जागा काँग्रेसच्याच वाट्याला येणार आहे. काँग्रेसकडून या मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार व कोल्हापूरचे प्रा. जयंत आसगावकर यांची उमेदवारी निश्चित समजली जाते..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.या निवडणुकीसाठी २९ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. तोपर्यंत महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होऊन त्यात जागा वाटपासह उमेदवार निश्चितीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत पदवीधर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला, तर शिक्षकची जागा काँग्रेसकडेच राहील असे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.