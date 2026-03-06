Farmer Loan: अटी-शर्तींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून बाहेर राहणार; राजू शेट्टींनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा

कोल्हापूर : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा, कोरा, कोरा म्हणून टाहो फोडून प्रचार केला आणि शेतकऱ्यांची मते घेतली; मात्र याच फडणवीस सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ लाखांपर्यंतची तकलादू कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला..अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नाहीराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी निराशाजनक असून मुख्यमंत्र्यांनी ५५ अब्ज डॉलर्सवरून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत कृषी क्षेत्राचा जीडीपी नेण्याचे दिवास्वप्न पाहिले आहे. वास्तविक पाहता शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रिया, खते व बियाण्यांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यावर सबसिडी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नाही. कृषी साहित्ये व निविष्ठांवरील जीएसटी आणि महागाईमुळे वाढलेला खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि नुकसानभरपाई देण्यासाठी ठोस आराखडा नाही. पिकविम्याबाबत विमा कंपन्यांवर मेहरबानी करून शेतकरीविरोधी धोरण राबवले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे..Maharashtra Budget: कर्जमाफीवर मोठा निर्णय! २ लाखांपर्यंत माफी; पण नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी काय? फडणवीसांनी सांगितलं....शेतकरी यातून बाहेर राहण्याची भीती‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेअंतर्गत २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अटी आणि शर्तींमुळे लाखो शेतकरी यातून बाहेर राहण्याची भीती आहे. या अर्थसंकल्पात ‘बळीराजा’साठी ठोस काहीही नाही. केवळ ‘एआय’ (AI) आणि ‘डिजिटल शेती’चे स्वप्न दाखवून जमिनीवरील मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे..राज्यातील आंबा, काजू, द्राक्षे, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसून ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना वरील रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे. हरितगृह उभारणीसाठी शेतकरी सामान्यतः ‘मुदत कर्ज’ घेतात, ज्याची रक्कम २०–३० लाखांच्या घरात असते..कोरोनामुळे शेतकरी उध्वस्तकोरोनामुळे हा शेतकरी उध्वस्त झाला असून त्यांची कर्जाची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. यामुळे २ लाखांची ही मर्यादा हरितगृह शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तोकडी ठरत आहे. मुळात राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळेच शेती तोट्याची झाली असून कागदावरील उपाययोजनांमुळे शेतकरी आणखी उध्वस्त होणार आहे..Maharashtra Budget: शेतकरी, महिला, शिक्षण ते उद्योग; कुणासाठी काय घोषणा? जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील सर्व मोठे निर्णय एका क्लिकवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.