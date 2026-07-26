Kolhapur Crime: सरकारी नोकरी लावतो, आमिष दाखवून ४८ लाखांची फसवणूक; दोघांना अटक, एक फरार

कोल्हापूर : सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत तरुणांची तब्बल ४८ लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कळे पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघांना न्यायालयाने मंगळवार (ता. २८) पर्यंत ४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील तिसरा आरोपी अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.रेल्वे आणि आरोग्य विभागात सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत बनावट शिक्के, बनावट कागदपत्रे आणि बोगस नियुक्ती आदेश तयार करून तरुणांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. .या प्रकरणी अमृतराव किसन काळोखे (रा. राजापूर, ता. खटाव, जि. सातारा), सुरेश शामराव देसाई (रा. करंजवडे, ता. वाळवा) आणि शिवाजी भाऊसाहेब मोहिते (रा. थेरगाव, पुणे) यांच्याविरुद्ध कळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..\rफिर्यादी बबन बाबूराव कुंभार (वय ५०, रा. वारनूळ, ता. पन्हाळा) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी सुरेश देसाई याला करजंवडे येथून, तर शिवाजी मोहिते याला थेरगाव येथून ताब्यात घेऊन अटक केली. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.त्यांना कळे न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना मंगळवार (ता. २८) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य संशयितांपैकी अमृतराव काळोखे हा अद्याप पसार असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी पथके रवाना केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.