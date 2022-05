कोल्हापूर : राज्यसभेसाठी अपक्ष लढण्याचा संभाजीराजे छत्रपती यांचा निर्णय वैयक्तिक होता. याबाबत त्यांनी कुटुंबियांशी सल्लामसलत केली नव्हती, त्यामुळं शिवसेनेनं त्यांना उमेदवारी नाकारण हा छत्रपती घराण्याचा अपमान असं म्हणता येणार नाही, असं विधान संभाजीराजेंचे वडील शाहू छत्रपती यांनी केलं आहे. कोल्हापूरमध्ये पत्रकारांशी औपचारिक गप्पांमध्ये त्यांनी काही महत्वाचे दावेही केले. (Sambhaji Raje decision is personal so it is not an insult to Chhatrapati family says Shahu Chhatrapati)

शाहू छत्रपती म्हणाले, संभाजीराजे यांनी आत्तापर्यंत जे राजकीय निर्णय घेतले ते वैयक्तिक पातळीवर घेतले आहेत. यासाठी त्यांनी कधीही आमच्याशी आणि कुटुंबियांशी चर्चा केली नाही. त्यामुळं त्याचे निर्णय हे छत्रपती घराण्याचे निर्णय होते असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं शिवसेनेनं त्यांना उमेदवारी नाकारली हा छत्रपती घराण्याचा अपमान आहे असं म्हणता येणार नाही, अस स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं आहे.

सन २००९ मध्ये राष्ट्रवादीकडून पराभूत झाल्यानंतर त्यांची वाटचाल वैयक्तीक राहिली आहे. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये संभाजीराजे यांनी राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार होऊ नये असं आम्हाला वाटत होतं. त्यांनी छत्रपती घराण्याशी चर्चा करुन कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, त्यांना आम्ही कधीही विरोध केला नाही. राजकीय संघटना काढून त्यांना पुढे जायचं असेल तर आमच्या शुभेच्छा आहेत, असंही शाहू छत्रपती यांनी म्हटलं आहे.

राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी संभाजीराजे यांनी अपक्ष उमेदवारी घोषीत केली होती. पण शिवसेनेनं आपण या जागेवर उमेदवार देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यासाठी संभाजीराजेंना शिवसेनेत येण्याची ऑफरही दिली होती. पण संभाजीराजेंनी ही ऑफर धुडकावत आपल्यालाच शिवसेनेनं पाठिंबा द्यावा अशी भूमिका घेतली. पण शिवसेनेनं आपलाच उमेदवार असेल असं सांगत अखेर कोल्हापुरातील शिवसेना नेते संजय पवार यांना उमेदवारी जाहीर केली. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी या निवडणुकीतून माघार घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलेला शब्द मोडला असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. यानंतर हा छत्रपती घराण्याचा अपमान असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.