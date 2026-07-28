Kolhapur Sarpanch Killed : पंढरपूरच्या वारीचं आमिष अन् गोठ्यातच आवळला गळा; अनैतिक संबंधातून शिरगावच्या महिला सरपंचांचा खून, मृतदेह मुंबईतील समुद्रात टाकण्याचा कट उधळला

शाहूवाडी/ भिवंडी : शिरगाव (ता. शाहूवाडी) येथील सरपंच सुरेखा शिवाजी न्यारे (वय ५०) यांचा अनैतिक संबंधातून खून झाला. हा प्रकार काल दुपारी नारपोली (ता. भिवंडी) येथे उघड (Shahuwadi Sarpanch killed investigation) झाला. तेथील पोलिसांनी या प्रकरणी सुरेखा यांचा प्रियकर प्रकाश ऊर्फ बाबू आनंदा पाटील (४०) याला ताब्यात घेतले. प्रकाशने मृतदेह समुद्रात टाकून देण्याचा आखलेला कट यामुळे उधळला गेला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : दोघेही शिरगावचे आहेत. माझ्याशी लग्न कर म्हणून सुरेखा वारंवार प्रकाश याला धमकावत होती. त्याचा राग मनात धरून सुरेखा यांचा गळा दाबून खून केल्याची कबुली प्रकाशने नारपोली पोलिसांना दिली आहे. गेली अडीच वर्षे सुरेखा शिरगावच्या सरपंच होत्या. खुनाच्या प्रकाराने गावासह तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. नारपोली पोलिस ठाण्याकडून या प्रकाराची नोंद शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात झाली आहे. संशयित प्रकाश व सुरेखा गावात एकाच गल्लीत समोरासमोर राहतात. दोन्ही कुटुंबांचा शेतातील कामांसाठी पैरा होता. त्यामुळे न्यारे व पाटील कुटुंबात जवळीक होती..Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण.पंढरीला जाऊ, असे सांगत काढला काटासुरेखा यांना आपण पंढरीला जाऊ या, असे सांगून प्रकाश याने आपल्या मोटारी (एमएच ०९ जी झेड ६८१५) तून गावाबाहेरील लिंडोरी नावाच्या शेतात आणले. तेथे प्रकाशचे जनावरांचे शेड आहे. त्या शेडमध्ये रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास प्रकाशने सुरेखाचा गळा दाबून खून केला..Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!.भाच्यामुळे खून उघडसुरेखा यांच्या खुनाचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह दूरवर मुंबई येथे समुद्रात टाकण्याचे प्रकाशने ठरविले. त्यानुसार कट रचून प्रकाशने खून केला आणि त्यानंतर त्याने भिवंडी तालुक्यातील कशेळी गाठली. तेथे गेल्यावर त्याने भाचा संदेश याला दूरध्वनी केला आणि पुढील कट सांगितला. मात्र, भाच्याच्या सतर्कतेमुळे प्रकाश नारपोली पोलिसांच्या हाती लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.