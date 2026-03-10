Miraj Panchayat Samiti: शिंदे किंगमेकर! भाजपचे सर्वाधिक सदस्य तरीही काँग्रेसचा उमेदवार विजयी; २१ वर्षांची तरुणी सभापती

मिरज: मिरज पंचायत समितीमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपला धक्का देत काँग्रेसने सभापतिपद स्वतःकडे घेतले. अवघ्या २१ वर्षे वयाच्या तन्वी कमलेकर या सभापतिपदी विराजमान झाल्या, तर उपसभापतिपदी शिवसेनेच्या ललिता शेजुळ यांना संधी मिळाली. काँग्रेसच्या तन्वी कमलेकर यांनी भाजपच्या राणी भोरे यांचा १० विरुद्ध अकरा मतांनी पराभव केला. मिरज पंचायत समितीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या; मात्र बहुमत न मिळालेल्या भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात प्रतिस्पर्धी पक्षांना यश आले. काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेना शिंदे गटाने एकत्र येत पंचायत समितीत सत्ता स्थापन केली..येथे सभापतिपदी काँग्रेसच्या नरवाड गणातील सदस्या तन्वी कमलेकर व उपसभापतिपदी शिवसेना शिंदे गटाच्या गुंडेवाडी गणातील सदस्या ललिता शेजुळ यांची निवड करण्यात आली. खासदार विशाल पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज शिंदे-म्हैसाळकर, शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरपालिका क्षेत्राचे नेते मोहन वनखंडे, सिकंदर मुजावर यांच्या नेतृत्वात आघाडीच्या घटक पक्षांनी येथे एकत्र येत सत्ता स्थापन केली..‘महाराष्ट्र-गोवा बार’साठी २४ मार्चला मतदान; १५५ उमेदवार, १.८० लाख मतदार, निवडणुकीत सोलापूरचे सात उमेदवार; मतदान कसे होते? वाचा....प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, मिरज पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मडके यांच्या उपस्थितीत सभापती-उपसभापती निवड झाली. या निवडीस मिरज पंचायत समितीचे २२ पैकी २१ सदस्य उपस्थित होते.दरम्यान, आघाडीतील घटक पक्षांकडून तन्वी कमलेकर यांचा सभापतिपदासाठी व ललिता शेजुळ यांचा उपसभापतिपदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. भाजपकडून कवलापूर पंचायत समिती गणातील सदस्या राणी भोरे यांचा सभापतिपदासाठी व मालगाव पंचायत समिती एक गणातील पांडुरंग पाटील यांचा उपसभापतिपदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला..आघाडीतील काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेना या घटक पक्षांचे ११ सदस्य या सभेला उपस्थित राहिले, तर भाजपचे सर्व १० सदस्य या सभेला उपस्थित होते. आघाडीच्या संख्याबळाच्या जोरावर काँग्रेस पक्षाचा सभापती, तर शिवसेना शिंदे गटाचा उपसभापती निवडण्यात आला..Baliraja Mofat Veej Yojana: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! बळीराजा मोफत वीज योजनेचे नियम स्पष्ट; देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितल्या अटी.नाट्यमय घडामोडी...पंचायत समितीत शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष हे ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत होते. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष व शिवसेनेच्या नेत्यांची आघाडी सोबत जाण्याची भूमिका होती. मात्र शिवसेनेचे एक सदस्य भाजपच्या गळाला लागल्याची चर्चा सोमवारी सुरू झाली. शिवसेनेचे बुधगाव गणातील सदस्य पांडुरंग इंगळे यांचा फोन ‘स्वीच ऑफ’ होऊन त्यांच्याशी संपर्क तुटला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी पोलिसांत धाव घेतली. सभापती निवडीवेळीही सदस्य इंगळे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडे ११, तर भाजपकडे त्यांचे दहाच सदस्य राहिले. भाजपच्या हाती येणारी सत्ता निसटून गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.