महावीर नागरी सह पतसंस्थेस संस्थेस १ कोटी ४३ लाखांचा निव्वळ नफा :- अध्यक्ष ॲड. एन. आर. पाटील

महावीर पतसंस्थेला एक कोटींवर नफा
घुणकी : वारणा दूध संघाचे उपाध्यक्ष व संस्थाध्यक्ष ॲड. एन. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या किणी येथील महावीर नागरी पत संस्थेला आर्थिक वर्षात १ कोटी ४३ लाखांचा निव्वळ नफा झाला. संस्थेकडे २४ कोटी ८० लाखांच्या ठेवी, १७ कोटींचा कर्जपुरवठा केला असून, १८ कोटी ५१ लाखांची गुंतवणूक केली आहे. आठ कोटी ९६ लाखांचा निधी असून, खेळते भांडवल ३८ कोटी ११ लाख आहे. संस्थेचा एनपीए शून्य टक्के आहे. वसूल भागभांडवल १ कोटी ५३ लाखांचे असून, विविध ठेव व कर्ज योजना कार्यरत आहेत. चावरे येथे नवीन शाखा सुरू केली आहे. यावेळी उपाध्यक्ष सुनील कदम, रायगोंडा पाटील, अभिनंदन पाटील, विजय पाटील, प्रवीण खोपकर, स्वप्नील पाटील, रोहन पाटील, रमेश धनवडे, आदिल शेख, सुशांत कोळी, सुरेश नेजकर, आशपाक बिजली, ज्योती चौगुले, स्नेहलता पाटील, सचिव बाळासो पाटील, श्रीकांत चौगुले, विवेक कमलाकर आदींचे सहकार्य लाभले.
-----