राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत साताऱ्याचा मिथून माने प्रथम

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घुणकी : येथील रसिक रंजन वाचनालयाच्या राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेतील खुल्या गटातील विजेते मिथुन मानेला पारितोषिक देताना श्रद्धा चौगुले, हिंदुराव पाटील, संपतराव पाटील, शंकरराव तेली, सर्जेराव पाटील, प्रा. तुकाराम खतकर, प्रा अशोक जाधव, प्रा. विजयकुमार पवार, शशिकांत जाधव आदी.
राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत
साताऱ्याचा मिथुन माने प्रथम
घुणकी, ता. १४ : येथील रसिक रंजन वाचनालयाच्या राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत साताऱ्याचा मिथुन माने याने प्रथम क्रमांक पटकावला. प्रतिवर्षाप्रमाणे वाचनालयातर्फे राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा झाल्या. वाचनालयाचे अध्यक्ष ग्रंथ मित्र हिंदुराव पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. विजेत्यांना रोख रक्कम व सन्मानचिन्ह श्रद्धा चौगुले यांच्या हस्ते देऊन गौरवण्यात आले. संचालक महेश खताळ यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल सत्कार झाला. यावेळी कार्यवाह संपतराव पाटील, खजानीस शंकरराव तेली, संचालक प्रा. तुकाराम खतकर, प्रा. विजयकुमार पवार, शशिकांत जाधव, सर्जेराव पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. संचालक डॉ अशोक जाधव यांनी आभार मानले.
स्पर्धेचा निकाल असा - खुला गट - मिथुन माने, संघर्ष कांबळे, नेहा जाधव, सानिया यादव. लहान गट - विश्वराज पाटील, आराध्या पाटील, स्नेहल देसाई, अनुष्का पाटील. मोठा गट - प्राची मोहिते, तनिष्का पाटील, समर्थ गुरव, शौर्य ठोंबरे.
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