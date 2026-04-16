मिलच्या बेल्टमध्ये अडकून परप्रांतीय कामगाराचा मृत्यू: एक जखमी

मिलच्या बेल्टमध्ये अडकून
परप्रांतीय कामगाराचा मृत्यू
हातकणंगले ः मजले (ता. हातकणंगले) येथे बुधवारी सायंकाळी राईस मिलमध्ये मशीनच्या बेल्टमध्ये अडकून एकाचा मृत्यू तर एकजण गंभीर जखमी झाला. उवेसकुमार पोपीराम दिवाकर (वय १८, रा. सरकाडी, उत्तर प्रदेश) असे ठार झालेल्याचे तर राहुल राजवीर सिंग (२७, रा. सरकाडी) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. त्याच्यावर सांगलीतील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याबाबतची नोंद रात्री उशिरा हातकणंगले पोलिस ठाण्यात झाली. मिलच्या नूतनीकरणावेळी ऐशी फूट उंचीवर मशीनरी बसविण्याचे काम सुरू असताना हा अपघात घडला. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह हातकणंगले रुग्णालयात हलविला. कोल्हापूरच्या फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. याप्रकरणी रात्री उशिरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
