इचलकरंजी : गॅरेज परिसरात कालबाह्य वाहने उभी करण्यात आली आहेत.
भंगार विक्रीतून महापालिका मालामाल
इचलकरंजीत १६ कालबाह्य वाहनांचा लिलाव; ई-लिलावातून २६ लाखांवर मिळाला महसूल
संदीप जगताप : सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता. १० : महापालिकेच्या गॅरेजमध्ये धूळ खात पडून असलेल्या १६ कालबाह्य वाहनांनी इचलकरंजी महापालिकेच्या तिजोरीत लाखोंची भर घातली. स्क्रॅप म्हणून १६ लाख रुपये मिळतील, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, ई-लिलाव प्रक्रियेत या वाहनांना तब्बल २६ लाखांहून अधिक किंमत मिळाली. महापालिकेला अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभ झाला आहे. भंगारातून महापालिका मालामाल झाली.
महापालिकेच्या वाहन विभागातील १५ वर्षांहून अधिक आयुर्मान पूर्ण झालेली ही वाहने मागील दोन ते तीन वर्षांपासून विनावापर पडून होती. केंद्र शासनाच्या ‘आरव्हीएसएफ’ धोरणानुसार ही वाहने स्क्रॅपसाठी पात्र ठरली होती. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रिया, केंद्रीय टेंडरिंगमधील विलंब आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडील कार्यवाही रखडल्याने हा विषय प्रलंबित होता. अखेर प्रशासनाने पुढाकार घेत राज्य परिवहन आयुक्तांकडे ई-लिलावासाठी परवानगी मागितली. त्यानुसार मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) मुंबई यांच्या माध्यमातून ई-ऑक्शन प्रक्रिया राबविली.
महापालिकेला एमएसटीसीकडून विशेष सेलर लॉग-इन आयडी उपलब्ध करून दिला होता. अधिकृत सरकारी मूल्यांकन संस्थेमार्फत वाहनांचे मूल्यांकन करून किमान किंमत निश्चित केली. सुरुवातीला १६ लाखांपर्यंत महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्ष ई-लिलावात स्पर्धात्मक बोली लागल्याने २६ लाखांहून अधिकवर पोहोचली. यामुळे महापालिकेला आर्थिक लाभांसोबत गॅरेज परिसरातील अडविलेली जागाही मोकळी होणार आहे. परिणामी, नव्या वाहनांच्या पार्किंगसह वाहन विभागाची कार्यक्षमताही वाढण्यास मदत होणार आहे.
दृष्टिक्षेपात
- अंदाजित स्क्रॅप मूल्य - १६ लाख
- प्रत्यक्ष ई-लिलाव महसूल - २६ लाखांवर
- अतिरिक्त आर्थिक लाभ - १० लाखांपेक्षा जास्त
- ‘एमएसटीसी’मार्फत पारदर्शक ई-ऑक्शन प्रक्रिया
तिहेरी लाभ
- महापालिकेला आर्थिक उत्पन्न
- गॅरेज परिसरातील अडथळा दूर
- नवीन वाहनांसाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार
- वाहन विभागाची कार्यक्षमता वाढणार
‘एमएसटीसी’मार्फत प्रक्रिया
नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर वाहन विभागात नव्या वाहनांची सातत्याने भर पडू लागली. आगामी काळात आणखी वाहनांची खरेदी होण्याची शक्यता असल्याने जुन्या व निष्क्रिय वाहनांचा प्रश्न सोडविणे अत्यावश्यक होते. प्रशासनाने पुढाकार घेत राज्य परिवहन आयुक्तांकडे ई-लिलावासाठी परवानगी मागितली. त्यानुसार मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी), मुंबई यांच्या माध्यमातून ई-ऑक्शन प्रक्रिया राबविली.
