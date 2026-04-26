कोल्हापूर

पट्टणकोडोलीत २९ रोजी नामदेव महाराज मूर्ती

पट्टणकोडोलीत २९ रोजी नामदेव महाराज मूर्ती
पट्टणकोडोलीत बुधवारी
नामदेव मूर्ती प्रतिष्ठापना
पट्टणकोडोली : येथे नामदेव शिंपी समाजाच्या मंदिरातील संत शिरोमणी नामदेव महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना बुधवारी (ता. २९) होणार आहे. आडी (ता. निपाणी) येथील दत्त देवस्थान मठाचे परमत्मराज महाराज यांच्या हस्ते हा सोहळा होणार आहे. सोमवारी (ता. २७) मूर्तीची नगरप्रदक्षिणा काढणार असून मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी सात ते नऊ संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांचे १७ वे वंशज श्री गुरू मुरारी महाराज नामदास यांची कीर्तनसेवा होणार आहे. बुधवारी बाजारपेठेतील संत शिरोमणी नामदेव मंदिरात मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिंपी समाजाचे सचिव मकरंद कुडाळकर, नितीन बोंगाळे, अनिल बोंगाळे, प्रशांत बोंगाळे यांनी दिली.

