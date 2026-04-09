ईश्वरपूर : अपघात, एक ठार

रेठरे धरण येथे अपघातात
कोल्हापूरचा एक ठार
ईश्वरपूर, ता. ९ : रेठरे धरण (ता. वाळवा) गावच्या हद्दीत आज सायंकाळी झालेल्या दुचाकी व चारचाकीच्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. प्रदीप खंडेराव कांबळे (वय ५०, रा. सुभेदार रामजी आंबेडकर कॉलनी, विचारे माळ, कोल्हापूर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी कौस्तुभ वसंत वाईकर (रा. कोल्हापूर) यांनी ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, प्रदीप कांबळे हे ईश्वरपूर येथे भूमिअभिलेख कार्यालयात कामास आहेत. आज दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास ते आपल्या दुचाकीवरून (एमएच ०९ डीटी २५१६) ईश्वरपूरहून शिराळ्याकडे जात होते. रेठरे धरण गावच्या हद्दीतील ओढ्यावरच्या पुलाजवळ समोरून येणाऱ्या चारचाकी (एमएच ०९ जीएम १३७८) वाहनाने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा अपघाताची नोंद झाली.
