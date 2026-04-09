संक्षिप्त डबल आवश्यक

इचलकरंजीत आज
योग, सत्संग कार्यक्रम
इचलकरंजी : योग क्षेत्रात तब्बल ३० वर्षांचा अनुभव असलेले संगू गुरुजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष योग वर्ग व सत्संग कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. शनिवारी (ता.११) सकाळी ६ ते ७ या वेळेत जुन्या बसस्थानकाजवळ महेश मानव सेवा संस्थेत योग शिबिर होणार आहे. सकाळी सात ते नऊ या वेळेत खुला सत्संग कार्यक्रम आयोजित केला आहे. ‘दीर्घायु मंत्र- कसे जगावे निरोगी जीवन’ या विषयावर गुरुजी मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यक्रमानंतर फलाहाराची व्यवस्था आहे. याचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांनी नातेवाईक व मित्रपरिवारासह घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
मुसळे विद्यालयात
एआय लॅबचे उद्घाटन
इचलकरंजी : तात्यासाहेब मुसळे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज येथे विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक एआय आणि रोबोटिक्स लॅबचे उद्घाटन झाले. उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष डी. एम. कस्तुरे यांच्या हस्ते झाले. या उपक्रमाची संकल्पना संस्थेचे मार्गदर्शक संजय कबाडे यांनी मांडली. तसेच प्रत्यक्ष वर्ग आयटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभागप्रमुख वीरेंद्र सोडगे-पाटील यांनी सुरू केले. यावेळी सेक्रेटरी आनंदराव साखरे, खजिनदार राजेंद्र सांगले, संचालक महेंद्र सातपुते, संचालक मिलिंद कांबळे, संस्थेचे मार्गदर्शक संजय कबाडे, मुख्याध्यापक एस. पी. गोसावी, पर्यवेक्षक अजित शेडबाळे, सुहास सूर्यवंशी उपस्थित होते.
डॉ. आंबेडकर जयंती विधायक
साजरी करण्याचे आवाहन
इचलकरंजी : शहापूर पोलिस ठाण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड होते. पोलिस निरीक्षक गजेंद्र लोहार यांनी आंबेडकर जयंती साजरी करण्याबाबत असणाऱ्या नियमांबाबत माहिती दिली. पोलिस उपाधीक्षक श्री. गायकवाड यांनी डॉ. आंबेडकर जयंती समाजोपयोगी उपक्रमांनी विधायक साजरी करण्याचे आवाहन केले. यावेळी यड्राव, कोरोची, खोतवाडी, तारदाळ, शहापूर भागातील पोलिसपाटील, मंडळांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
