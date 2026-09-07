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धरणगुती : येथे महालक्ष्मी यात्रेनिमित्त झालेल्या कुस्ती मैदानात विजेत्या श्रीमंत भोसलेला मनाची गदा प्रदान करताना उद्यान पंडित गणपतराव पाटील, शेखर पाटील आदी.
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श्रीमंत भोसले, प्रीती माणगावे विजेते
धरणगुतीत यात्रेनिमित्त कुस्ती मैदान ः हजारो कुस्तीशौकिनांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. ७ : धरणगुती (ता. शिरोळ) येथे श्री महालक्ष्मी यात्रेनिमित्त घेण्यात आलेल्या कुस्ती मैदानात इचलकरंजीच्या व्यंकोबा तालमीचा श्रीमंत भोसले याने गंगावेश तालमीच्या लसून भागवतला चितपट करत मानाची चांदीची गदा पटकावली. मुलींच्या गटात प्रीती माणगावे (नांदणी) हिने माधुरी पाटील (चंदूर) हिच्यावर सहज मात केली.
हजारो कुस्ती शौकिनांच्या उपस्थितीत झालेल्या या स्पर्धेत राज्यभरातील अनेक भागातील पैलवानांनी सहभाग नोंदविला. लहान, मध्यम, मोठ्या गटातून ९० चटकदार कुस्त्या झाल्या. प्रमुख लढतींच्या कुस्त्या लक्षवेधी ठरल्या. यात्रा समिती, ग्रामपंचायत, दत्त सहकारी साखर कारखाना व कुस्तीप्रेमी यांनी या मैदानाचे केलेले नेटके नियोजन केले होते.
विजेत्यांना दत्त उद्योग समूहाचे प्रमुख उद्यानपंडित गणपतराव पाटील, अशोक देवगोंडा पाटील, दत्तचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, संचालक शेखर पाटील, कुस्ती प्रशिक्षक संजय देबाजे, नांदणी बँकेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब भगाटे यांच्या उपस्थितीत मान्यवरांच्या हस्ते बक्षिसे देण्यात आली. मैदानास आमदार डॉ अशोकराव माने, अशोकराव कोळेकर, शिवसेना (उबाठा) जिल्हाप्रमुख विशालसिंग रजपूत, मराठा मंडळाचे चंद्रकांत जाधव-घुणकीकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी भेटी देऊन सहभागी मल्ल व संयोजकांना प्रोत्साहन दिले. पंच म्हणून मजिद अत्तार, शंकर बंडगर, विनोद देसाई, प्रकाश पुजारी, शरद गोधडे, अक्षय डेळेकर, नन्नू शेख, अशोक पुजारी, श्रीकांत बंडगर, प्रदीप माने आदींनी काम पाहिले. स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी यात्रा समिती, ग्रामपंचायत प्रशासन, तरुण मंडळे व कुस्तीशौकिनांनी परिश्रम घेतले.
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