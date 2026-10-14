जयसिंगपुरात वारंवार ‘बत्ती गुल्ल’

जयसिंगपुरात वारंवार ‘बत्ती गुल’
व्यापारी, नागरिक हैराण; उपकरणांना धोका
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. १४ : गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात विजेचा लपंडाव सुरू आहे. दिवस-रात्र सातत्याने वीज खंडित करण्यात येत असल्याने विजेवर आधारित उपकरणे नादुरुस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वर्षभरापूर्वी सतत वीज पुरवठा खंडित केला जात असल्याने शहरातील शाहूनगर परिसरात अनेक टीव्ही संच, फ्रीज, चार्जिंगला लावलेले मोबाईल खराब झाले होते. यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महावितरणकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढल्याने उपकरणांना धोका निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून वीज खंडित होण्याचा प्रकार वाढला आहे. सध्या ऑक्टोबर हीटमुळे नागरिक गर्मीने हैराण झाले आहेत. अशा स्थितीत रात्रीत सहा-सातवेळा वीज खंडित केली जात असल्याने वीज ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गतवर्षीच्या नुकसानीचा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. सतत वीज खंडित करून गैरसोय करू नये.
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चौकट
पुरवठा सुरळीत करा
शहरातील अनेक दुकानांमध्ये दूध, आईस्क्रीम, शीतपेये आदींची विक्री होत असते. अशावेळी पदार्थांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सतत वीज खंडित होत असल्याने व्यापारीदेखील हैराण झाले आहेत. बुधवारी दिवसभर अनेक वेळा वीज पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे वीज पुरवठा नियमितपणे व्यवस्थित करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
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