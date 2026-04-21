नारी शक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांचा धिक्कार : पन्हाळ्यात शिवसेना महिला आघाडीचे तीव्र आंदोलन

नारीशक्ती वंदन विधेयकाला
विरोध; पन्हाळ्यात आंदोलन
कळे, ता. २१ : नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याच्या पार्श्वभूमीवर पन्हाळा तालुक्यातील परखंदळे येथे शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
विरोधी पक्षांचा धिक्कार असो”, “महिला सक्षमीकरणाला विरोध का0” अशा घोषणांनी वातावरण भारावून गेले होते. आ. चंद्रदीप नरके, गोकुळचे संचालक अजित नरके तसेच शिवसेना पन्हाळा तालुका प्रमुख अरुण पाटील, महिला आघाडी अध्यक्षा राधिका जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. तालुक्यातील मोठ्या संख्येने महिलांनी यामध्ये सहभाग नोंदवून आपला तीव्र निषेध व्यक्त केला. आंदोलनात पन्हाळा तालुका शिवसेना महिला आघाडी अध्यक्षा राधिका जयवंत पाटील, अनुराधा जयकुमार पाटील, दिपाली विजयकुमार पाटील, लता पोतदार, विमल पोतदार, माया पाटील, उषा पाटील, शारदा पाटील, स्नेहलता पवार, पूजा पाटील, मंगल पाटील, शीतल पाटील, स्मिता पाटील, निर्मला पाटील, रूपाली कांबळे, उज्वला कांबळे, स्वाती पाटील, अरुणा पाटील आदींसह अनेक महिला उपस्थित होत्या.
