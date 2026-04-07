कसबा सांगाव: कागल पंचतारांकित एम आय डी सी मधील अतिक्रमणे हटविली, औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कारवाई

01974
कागल पंचतारांकित औद्योगिक
वसाहतीत अतिक्रमणविरोधी कारवाई
कसबा सांगाव, ता. ७ ः कागल हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमण करून उभारलेली अनेक खोकी, टपऱ्या, शेड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून काढण्यात आले.
मंगळवारी (ता. ७) सकाळी दहाच्या सुमारास अतिक्रमणविरोधी कारवाईस सुरुवात झाली. चहा, नाष्टा, जेवण आणि इतर खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी उभारलेली खोकी, रेमंड चौक, फ्रॉस्टी चौक यासह अंतर्गत रस्त्यावरील अनेक टपऱ्या, विविध कंपन्यांनी उभारलेले अनधिकृत, अतिक्रमित पार्किंग शेड, वाहतुकीसाठी अडथळा करत असलेले विविध फलक हटविले. जवळपास ५० हून अधिक ठिकाणचे अतिक्रमण स्टॉल, नाष्टा सेंटर खोकी जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आल्या. पाच ते सहा ठिकाणी कंपनी पार्किंग शेडही काढण्यात आले. कारवाईची चाहूल लागताच अनेकांनी स्वतःहून आपापली खोकी, गाड्या वसाहती बाहेर नेऊन ठेवल्या. कारवाईदरम्यान अनेकांचे आर्थिक नुकसान झाले. मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यासह सिल्व्हर झोन परिसरात अतिक्रमण काढण्याचे काम दिवसभर सुरू होते. औद्योगिक महामंडळाकडून कार्यकारी अभियंता ईराप्पा नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. उपअभियंता अमित भुरले, रोहन पाटील, कनिष्ठ अभियंता श्रद्धा पाटील, उमेश कोष्टी, दिनेश अंबोरे उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक चेतन मसुटगे यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक मधाळे, पोलिस कर्मचारी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.
