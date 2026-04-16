कागल : मेडिकल शॉपमध्ये धाडसी जबरी चोरी; मंगळसूत्र हिसकावून चोरटे पसार

मेडिकलमधून गोळीच्या बहाण्याने
कागलला मंगळसूत्र हिसकावले
कागल : शहरातील अशोका हॉटेल परिसरात असलेल्या मेडिकल शॉपमध्ये दोन चोरट्यांनी जबरी चोरी करत महिलेच्या गळ्यातील १३ ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र हिसकावून नेल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. या प्रकरणी कागल पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तनुजा अभिजीत साठे (वय ३३, रा. जयसिंगराव पार्क, कागल) यांचे महामार्गालगत सेवारस्त्यावर गिरनार नावाचे मेडिकल शॉप आहे. सायंकाळी आठला एक अनोळखी दुकानात आला. त्याने ॲलर्जीच्या गोळीची मागणी करण्याचा बहाणा केला. फिर्यादी औषध देत असतानाच त्याने अचानक गळ्यातील एक लाख ३० हजार रुपये किमतीचे १३ ग्रॅम वजनाचे मणीमंगळसूत्र जबरदस्तीने हिसकावले. संबंधित चोरटा दुकानाबाहेर मोटारसायकलवर थांबलेल्या साथीदाराकडे जाऊन दोघेही पसार झाले. दोघांचे वय अंदाजे २५ ते ३० वर्षे असून त्यांनी चेहऱ्यावर रुमाल बांधलेला होता. एकाने पांढरा शर्ट व जीन्स पँट, तर दुसऱ्याने पांढरा शर्ट व गडद निळ्या रंगाची जीन्स परिधान केली होती. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रमेश तावरे करत आहेत.
