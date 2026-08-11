कोल्हापूर

कंदलगाव .वसंतसप्त कॉलनीला राडारोडा आणि सांडपाण्याचा वेढा;

कंदलगाव .वसंतसप्त कॉलनीला राडारोडा आणि सांडपाण्याचा वेढा;
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वसंतसप्त कॉलनीत
सांडपाण्याने नागरिक त्रस्त
​कंदलगाव : आर. के.नगर रिंगरोड शेजारी असणाऱ्या वसंतसप्त कॉलनीतील नागरिक विविध समस्यांमुळे त्रस्त आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मातीचे व बांधकाम साहित्याचे ढीग साचले आहेत. सांडपाणी गटारीत सोडल्याने ते तुंबल्यामुळे परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.
​बांधकाम विभागाने कॉलनी प्रवेशद्वारावर गटारीची पाईप वरच्या बाजूला टाकल्यामुळे पाण्याचा निचरा न होता ते गटारीत तुंबत आहे. याशिवाय रस्त्यावरील व्यावसायिकांचाही नागरिकांना त्रास होत आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रारी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. योग्य ती दखल घेऊन स्थानिक नागरिकांना स्वच्छता करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तुंबलेल्या गटारीची पाईप पुन्हा योग्य प्रकारे बसवावी, रस्त्यावरील मातीचे ढीग हटवावेत आणि वाढलेले गवत काढून परिसरात स्वच्छता राखावी, अशी मागणी प्रकाश शिंदे यांनी केली.
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