तारेवाडी : यात्रा-जत्रा, जयंतींच्या निमित्ताने हडलगेच्या श्री ज्ञानेश्वरी संगीत सोंगी भारूडी भजनी मंडळाचे कलाकार कला सादर करतात.
गावगाड्यातून ‘सोंगी भजन’ कला होतेय लुप्त
भारुडातून समाजप्रबोधन ः प्रोत्साहनपर अनुदानाची कलाकारांची अपेक्षा
दिनकर पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
नेसरी, ता. ६ : सध्या इंटरनेटच्या आधुनिक युगात जनतेचा कल सोशल मीडियावर खिळला आहे. अशा वातावरणात गावगाड्यातील पारंपरिक कला लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. संगीत सोंगी भजन ही कला त्यापैकीच एक. ही कलाही आता लुप्त होत असली तरी नेसरी विभागातील शिप्पूर, वाघराळी, हडलगे परिसरातील सोंगी भजन कलाकारांकडून अल्प विडा घेऊन का होईना ही कला जतन करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.
सोंगी भजनी मंडळांना मोजक्याच सण-समारंभातून विडा मिळतो. तोही अल्प असतो. मेकअप, वाद्य, साहित्य खर्च, कपडे, कुशल कलाकारांची कमतरता, वाहतूक खर्च, कलाकार मानधन आणि विड्यातून मिळणारी अल्प रक्कम यांचा मेळ घालताना भजनी मंडळांना तारेवरची कसरत करावी लागते. रंगीत तालीम आणि प्रत्यक्षात सोंगी भजन कार्यक्रम सादर करताना खर्च आहे. विड्यातून मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असते. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी काही सोंगी भजनी मंडळे सेवा आणि परंपरा जतन करण्याच्या माध्यमातून अल्प विडा घेऊन कार्यक्रम सादर करत आहेत. प्रेक्षक वर्गाचा मिळणारा अल्प प्रतिसाद यामुळे परंपरागत भजनी मंडळांनी आधुनिकतेची जोड देऊन लावणी कला प्रकार सादर करून प्रेक्षक वर्गाला आकर्षित करम्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ग्रामीण भागात परंपरागत संगीत सोंगी भजन कला लुप्त होण्याच्या मार्गावर असतानाच नेसरी परिसरातील हडलगे, शिप्पूर तर्फ नेसरी, वाघराळी येथील संगीत सांप्रदायिक भजनी मंडळे सोंगी भजन कला जतन करत आहेत.
सोंगी भजनातून प्रबोधन
सोंगी भजनातून विधिवत गणेश पूजन, वारकरी दिंडी, रिद्धी-सिद्धी, मुक्का, संत भारुडे, वाघ्या-मुरळी, नवरा-बायकोचे भांडण, रामायण, महाभारतील ठळक प्रसंगांतून समाजप्रबोधनाबरोबरच मनोरंजन केले जाते. शासन नोंदणीकृत सोंगी भजनी मंडळांना प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन कला जतन करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशी मागणी कलाकारांतून होत आहे.
