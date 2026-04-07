गडहिंग्लजला भाजपचे प्रशिक्षण अभियान

35855
गडहिंग्लज : भाजपतर्फे आयोजित प्रशिक्षण महाअभियानाच्या प्रारंभप्रसंगी उपस्थित नाथाजी पाटील, स्वाती कोरी, जयश्री तेली, हेमंत कोलेकर, प्रीतम कापसे, राजेंद्र तारळे आदी.
--------------------------
गडहिंग्लजला भाजपतर्फे
प्रशिक्षण अभियान उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ७ : भाजपतर्फे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान उत्साहात झाले. गडहिंग्लज मंडळातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसाठी हे प्रशिक्षण होते. या प्रशिक्षणातून कार्यकर्त्यांमध्ये हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ती आणि समाजसेवेची भावना अधिक दृढ करण्यात आली.
जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील यांनी पक्षाचा इतिहास व विकास विस्तार या विषयावर, जयश्री तेली यांनी संघटनात्मक विस्ताराची दृष्टी, एस. एस. खाडे यांनी योगाचे महत्त्व, प्रार्थना व प्रात्यक्षिके, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. आनंद गुरव यांनी सोशल मीडिया व नमो ॲप वापर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल चिकोडे यांनी पक्षाची कार्यपद्धती, डॉ. विनायक परुळेकर यांनी बूथ प्रबोधन, हेमंत कोलेकर यांनी वैचारिक अधिष्ठान, सुधीर कुंभार यांनी सरकारची कामगिरी या विषयांवर मार्गदर्शन केले. कार्यकर्त्यांतील संघटन कौशल्य, राष्ट्रनिष्ठा, हिंदुत्ववादी विचार अधिक बळकट करण्यावर त्यांनी भर दिला.
मंडल अध्यक्ष प्रीतम कापसे यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविकात कार्यशाळेचा हेतू स्पष्ट केला. दिल्लीत अपघातात मृत्यू झालेले जवान अक्षय चौगुले यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सचिन घुगरे यांनी संघटन गीते सादर केली. कोल्हापूरचे नगरसेवक विजयसिंह खाडे, नगरसेविका स्वाती कोरी, अनिता खोत, नितीन देसाई, संजय रोटे, पंचायत समिती सदस्या सारिका बटकडली, प्रकाश पाटील, सुनीता पाटील, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुंभार, रणजित पाटील आदी उपस्थित होते. जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र तारळे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.