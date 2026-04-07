‘साईनाथ मल्टिस्टेट''ला एक कोटीवर नफा
कोल्हापूर ः साईनाथ मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीनेला मार्च २०२६ अखेर १ कोटी २७ लाखांचा ढोबळ नफा झाला. संस्थेच्या एकूण ठेव २२८ कोटीं पार झाल्या असून, सुमारे ९१.५ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. १४९.३ कोटींचे कर्ज वितरण केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात संस्थेची आर्थिक उलाढाल सुमारे ४८३ कोटी झाली आहे. सभासदांना विविध आधुनिक सुविधा दिल्या आहेत. यात आरटीजीएस, ऑनलाईन डिजिटल बँकिंग, एसएमएस अलर्ट सेवा तसेच इतर अत्याधुनिक सुविधा समाविष्ट आहेत. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर दुचाकी, चारचाकी व कॅश क्रेडिट कर्ज योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, संस्थेचा विस्तार कोल्हापूरसोबतच सिंधुदुर्ग, सांगली, बेळगाव, पुणे आणि मुंबई या जिल्ह्यांत होणार आहे. येत्या काळात मुदतबंद ठेवीवरील व्याजदर १ मेपासून काही प्रमाणात कमी करण्यात येणार असून, सभासदांनी आकर्षक व्याजदराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष उत्तम जाधव यांनी केले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.