तेरणी ः गाडी येणार म्हणून गावातील चौकात ग्राहक सिलिंडर रांगेत ठेवून गॅसच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गॅस पुरवठ्याचा बोजवारा
हलकर्णी भागातील प्रश्न ः कायम ग्राहकांनाही पुरवठा होतोय खंडित
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ८ ः हलकर्णीतील वितरकाकडून काही गावांतील शेकडो ग्राहक गडहिंग्लजच्या वितरकांकडे वर्ग झाले आहेत. त्यांना गॅस सिलिंडर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शिवाय हलकर्णीतील वितरकाकडे कायम असलेल्या काही गावांतील ग्राहकांनासुद्धा पुरवठा खंडित होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या भागातील ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांना भेटून गाऱ्हाणी मांडली.
हलकर्णी भागातील ग्राहकांच्या सोयीसाठी हलकर्णीत वितरक नेमला आहे. अनेक वर्षांपासून हे केंद्र सुरू आहे. परंतु, गेल्या महिन्यात या केंद्रातील काही गावांतील शेकडो ग्राहक गडहिंग्लजच्या वितरकाकडे वर्ग झाले आहेत. काही ग्राहकांना तर आपले कार्ड गडहिंग्लजला वर्ग झाल्याचेही माहीत नाही. गावात गाडी येते म्हणून ग्राहक प्रतीक्षेत होते. अधिक चौकशीनंतर ग्राहकांना आपले कार्ड गडहिंग्लजला वर्ग झाल्याचे समजले. गडहिंग्लजमधील संबंधित वितरकाकडून गाडी जात असली तरी ४० ते ५० सिलिंडरच उपलब्ध होतात. त्यामुळे बहुतांश ग्राहकांना रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागते. त्यांना सिलेंडरसाठी गडहिंग्लज गाठावे लागत आहे.
दरम्यान, हलकर्णीतील वितरकाकडे काही गावांतील ग्राहक कायम आहेत. त्यांनाही सिलिंडर मिळण्यात अडचणी आहेत. हलकर्णीतील वितरकाकडून गावोगावी गॅस सिलिंडर पुरवठा होत नसल्याची तक्रार तहसीलदारांसमोर मांडली. रोज ग्राहक गॅस एजन्सी केंद्रासमोरही उन्हात ताटकळत थांबतात. मात्र, त्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे. स्थलांतरित केलेल्या ग्राहकांचेही प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे गॅसपुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल, अशा इशारा पंचायत समिती सदस्य स्वप्नील इंगवले, बाळेश नाईक, रमेश पुजारी, करवीर उथळे, सुरेश कतीगार, जितेंद्र पाटील, पिराजी चव्हाण, करवीर नंद्यापगोळ आदींच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
