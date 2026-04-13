गड- संक्षिप्त

37136 अमोल तांबेकर
तांबेकरांच्या उपकरणाला केंद्र सरकारचे पेटंट
गडहिंग्लज ः भडगाव येथील डॉ. ए. डी. शिंदे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अमोल शिवाजी तांबेकर यांच्या ‘रोबोटिक मेडिसीन स्प्रेअर’ या अभिनव डिझाइनला भारत सरकारच्या पेटंट कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. या संशोधनकार्यात तांबेकर यांचे विशेष योगदान आहे. त्यांना संस्थेचे पाठबळ मिळाले. या यशामुळे महाविद्यालयाची शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रातील प्रतिष्ठा उंचावली आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे नवीन संशोधन व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून संस्था उंच शिखर गाठेल, असा विश्वास सचिव स्वाती कोरी यांनी व्यक्त केला.
कुंभारच्या ऑटोमेटिक प्रोजेक्टरला पेटंट
गडहिंग्लज ः भडगाव येथील डॉ. ए. डी. शिंदे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी वैष्णवी जीवन कुंभार हिने बनविलेल्या ऑटोमॅटिक लाईट ॲडजस्टिंग प्रोजेक्टर या उपकरणाला भारत सरकारचे डिझाईन पेटंट मिळाले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या वैष्णवीच्या या यशाचे कौतुक होत आहे. वैष्णवीने विकसित केलेल्या उपकरणाच्या डिझाईनला अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या यशामुळे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना संशोधन व तंत्रज्ञान विकसित करण्याची मोठी प्रेरणा मिळेल, असे प्राचार्य डॉ. डी. व्ही. घेवडे म्हणाले.
साधना प्रशालेत जोतिबा फुले जयंती
गडहिंग्लज ः येथील साधना प्रशालेत महात्मा जोतिबा फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. विद्यार्थी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. प्राचार्य आय. पी. कुटिन्हो व शिक्षकांनी फुलेंच्या प्रतिमेचे पूजन केले. प्राचार्य कुटिन्हो यांनी फुलेंच्या कार्याचा आढावा घेतला. शिक्षकांनी फुलेंच्या ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ आणि सत्यशोधक समाज या कार्याबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती दिली. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक समता आणि शिक्षणप्रेमाची भावना अधिक दृढ झाली. सर्व शिक्षक-विद्यार्थ्यांनी फुलेंच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प केला.
