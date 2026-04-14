गड- शिंदे कॉलेज

डॉ. शिंदे कॉलेजमध्ये
कार्यशाळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १४ ः भडगाव (ता. गडहिंग्लज) येथील डॉ. ए. डी शिंदे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘मास्टरींग एस्टिमेशन अँड टेंडरिंग’ कार्यशाळा उत्साहात झाली. सिव्हिल विभागातर्फे ही कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेत ६० विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
प्रा. अमित मदकरी यांनी प्रास्ताविकेतून कार्यशाळेचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले. प्रमुख पाहुणे कैतान बारदेस्कर यांचा सत्कार प्राचार्य डॉ. डी. व्ही. घेवडे यांच्या हस्ते झाला. बारदेस्कर यांनी तांत्रिक सत्रांद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान दिले. त्यांनी टेंडर व एस्टिमेशन या विषयावर मार्गदर्शन केले. दुसऱ्या सत्रात दत्ताराम पाटील यांनी टेंडर फिलिंग प्रॅक्टिसविषयी माहिती दिली. तिसऱ्या सत्रात सार्वजनिक बांधकामचे कनिष्ठ अभियंता स्वप्नील कानडे यांनी मेजरमेंट बुक भरणे व बिलिंग प्रक्रिया यावर प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले. संस्थाध्यक्षा श्रीमती उर्मिलादेवी शिंदे, सचिव स्वाती कोरी व सल्लागार महेश कोरी यांचे मार्गदर्शन मिळाले. समन्वयक प्रा. केतकी गुरव, प्रा. सूरज वडगुले यांनी नियोजन केले. प्रा. अमित मदकरी यांनी आभार मानले. विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्य वृद्धीसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.