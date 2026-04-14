आजरा ः शेखरूचा वाढता वावर

आजरा परिसरात शेखरूचा वाढता वावर
दुर्मिळ प्राणी ः विणीचा हंगाम, सहज दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
आजरा, ता. १४ ः शेखरू दुर्मिळ प्राणी मानला जातो. याला देवखार असेही संबोधले जाते. सह्याद्रीच्या दाट सदाहरित वनात याचे वास्तव्य आढळते. पूर्वी दाट जंगलात वावरणारी ही खार आजरा तालुक्यातील पश्चिम भागातील जंगलालगतच्या शेतवडीत पाहावयास मिळत आहे. सध्या विणीचा हंगाम (मिलनकाळ) असून थोडासा लाजरा बुजरा असलेला शेखरू सहजतेने झाडावर बागडताना दिसत आहे. त्यामुळे याचे सहजपणे दर्शन होत आहे.
ही खारुताईपेक्षा आकाराने खुप मोठी असते. हिची शेपटीसह लांबी दोन ते तीन फूट असते. कान लहान आणि अंगावर दाट व मऊ फऱ असते. शेखरू हे शाकाहारी असून झाडाची फळे, फुले, कोवळी पाने व बिया हे प्रमुख खाद्य आहे. सध्या तालुक्यात काजू हंगाम जोरात आहे. त्यामुळे त्याचे काजूच्या झाडावर वावरतांना दिसत आहे. सध्या वसंतात अनेक वृक्षांना कोवळी पाने फुले व फळे येत बहरत असल्याने शेखरू खाद्याच्या शोधात झाडावर बागडत असतात; त्यामुळे दर्शन सुलभतेने होत आहे. शेखरूची पूर्वी चविष्ट मास व फर यासाठी त्याची मोठ्या प्रमाणात शिकार होत गेली. त्यामुळे या प्राण्याला राज्य प्राण्याचा दर्जा देऊन त्याचे संवर्धन व संरक्षण करण्यात आले. सध्या पर्यावऱणप्रेमी व अभ्यासकांकडून जनजागृती सुरू आहे. शिकारीलाही प्रतिबंध होत असल्याने प्राण्याची संख्या या परिसरात वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी पेरणोली तर नुकतेच शेखरुचे वझरे परिसरात दर्शन झाले होते. कोरीवडे (ता. आजरा) येथील शेतात हा प्राणी आढळला आहे. या प्राण्यांने शेतामधे घरटे केले असून त्याच्या विणीचा काळ असल्याने दररोजचे दर्शन घडत आहे.
पर्यटक, पर्यावरणप्रेमींना संधी
शेखरू प्राणी दुर्मिळ आहे. त्यांच्या बागडण्याबरोबर व सुंदर दिसण्यावरून तो अनेकांना आकर्षित करतो. आंबोलीच्या जंगल परिसरात त्याचे दर्शन होत असल्याने पर्यटक परिसरात जात असत. सध्या तो आजरा तालुक्यातील जंगलालगतच्या अनेक गावात पहावयास मिळत आहे. पर्यटक, पर्यावरण प्रेंमींना त्याचे दर्शनाची संधी आहे.
