‘ऑनर किलिंग’प्रकरणी तिघांना अटक

हुक्केरीत ‘ऑनर किलिंग’;
विष पाजून विवाहितेचा खून
यमकनमर्डी, ता. १४ ः हुक्केरी तालुक्यातील नदिगुडी परिसरात कौटुंबिक प्रतिष्ठा आणि सामाजिक दबावाच्या नावाखाली घडलेल्या धक्कादायक ‘ऑनर किलिंग’ प्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. पतीला सोडून प्रियकरासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या २४ वर्षीय विवाहितेला कुटुंबीयांनी विष पाजून ठार मारल्याची आणि त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी सांगलीतील आरग या गावातील मृतदेह स्मशानभूमीत जाळल्याची खळबळजनक घटना यमकनमर्डी पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे. सत्यव्वा संतोष हेळवर (२४) असे मृत विवाहितेचे नाव असून ती हुक्केरी तालुक्यातील नदिगुडी परिसरातील रहिवासी आहे. सत्यव्वाचा विवाह रायबाग तालुक्यातील हणबरट्टी गावातील संतोष हेळवर याच्याशी झाला होता. विवाहानंतर तिचे नदिगुडी परिसरातील कृष्णा सहदेव पाटील याच्याशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले. तिने पतीपासून वेगळे होत प्रियकरासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता.हुक्केरीत ‘ऑनर किलिंग’
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
