आमदारांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर

डोळ्यावर राजकीय पट्टी बांधलेल्या
व्यक्तींना विकास कसा दिसणार?
अजित पवार गटाचा आमदार शिवाजी पाटील यांच्यावर पलटवार
सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड, ता. १६ ः माजी आमदार राजेश पाटील यांनी केलेला विकास डोळ्यावर राजकीय पट्टी बांधलेल्या व्यक्तींना कसा दिसणार, त्यासाठी तालुक्यातील वाड्यावस्त्यांवर जा. तिथली कामे पाहा, मग जनताच तुम्हाला उत्तर देईल, असे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे चिटणीस राजीव जाधव यांनी पत्रकातून दिले आहे. आमदार शिवाजी पाटील यांनी १६०० कोटीच्या विकासकामांचा माजी आमदारांनी जनतेला हिशेब द्यावा, अशी टीका केली होती. त्याला आज राजेश पाटील गटाकडून हे प्रत्युत्तर देण्यात आले.
पत्रकात म्हटले आहे की, १६०० कोटीच्या कामांचा हिशेब दिल्यास तुम्ही काय प्रायश्चित घेणार हे जाहीर करावे. राजेश पाटील यांच्या पराभवाबाबत त्यांना अभ्यासू विद्यार्थी काही कारणामुळे परीक्षेत अपयशी ठरल्याचे, तर शिवाजी पाटील वर्षभर पुस्तक न उघडता कॉपी करून उत्तीर्ण झाल्याचे म्हटले आहे. सांप्रदायिक लाटेवर स्वार होऊन आणि निवडणुकीतील साधनसामग्री वापरून मिळवलेला अपघाती विजय फारसा मिरवायचा नसतो. शक्तिपीठ महामार्गाला जनतेचा असलेला विरोध नजरेआड का करता, शेतकऱ्यांच्या नरडीचा घोट घेणाऱ्या आणि त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या या महामार्गापेक्षा एखादे रचनात्मक काम हाती घ्या. मंत्री मुश्रीफ यांनी चंदगड तालुक्याला काय दिले असे विचारण्यापूर्वी स्वतः अभ्यास करायला हवा होता. १६०० कोटींच्या निधीमध्ये ग्रामविकासमंत्री म्हणून मुश्रीफ यांनीही निधीत सिंहाचा वाटा उचलला आहे. राजेश पाटील यांच्यासारख्या निष्कलंक व्यक्तीवर केलेल्या आरोपांचा जाहीर निषेध करून यापुढे मंत्री मुश्रीफ किंवा राजेश पाटील यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केल्यास खणखणीत उत्तर देऊ.
