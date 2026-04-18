गोकुळ पतसंस्था आढावा बैठक

गोकुळ कर्मचारी पतसंस्थेची
१६५ कोटींवर उलाढाल
कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेने १६५ कोटींच्या उलाढालीचा टप्पा पार केला आहे. या वर्षी १०१.२८ कोटी खेळते भांडवल झाले आहे, अशी माहिती अध्यक्ष माधुरी बसवर यांनी केले. मुख्य कार्यालयात आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
बसवर म्हणाल्या, ‘गोकुळ कर्मचारी पतसंस्थेने स्थापनेपासूनच सभासदांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य दिले आहे. सभासदांना कमीत कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करणे आणि त्यांच्या ठेवींवर सुरक्षित व अधिक परतावा देणे याला महत्त्व दिले आहे. १०० कोटींचे खेळते भांडवल आहे. ‘एनपीए‘चे प्रमाण नगण्य आहे त्यामुळे संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. गोकुळचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे सर्व संचालक, पतसंस्थेचे संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे यश साध्य झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.