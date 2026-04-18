आजचे कार्यक्रम
१९ एप्रिल
० वर्धापन दिन ः चिल्लर पार्टी विद्यार्थी चित्रपट चळवळीचा चौदावा वर्धापन दिन सोहळा. स्थळ ः राजर्षी शाहू स्मारक भवन, दसरा चौक. वेळ ः सकाळी दहा
० आकृती प्रदर्शन ः कलाप्रबोधिनी इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनतर्फे आकृती वार्षिक प्रदर्शन. स्थळ ः कलाप्रबोधिनी, नागाळा पार्क. वेळ ः सकाळी दहा
० महामस्तकाभिषेक ः स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन भट्टारक जैन मठातर्फे महामस्तकाभिषेक सोहळा. स्थळ ः जैन मठ, शुक्रवार पेठ. वेळ ः सायंकाळी चार
० शिवजयंती ः संयुक्त मंगळवार पेठ राजर्षी शाहू तरुण मंडळातर्फे शिवजयंतीनिमित्त मिरवणूक. स्थळ ः मिरजकर तिकटी. वेळ ः सायंकाळी साडेचार
० आंबेडकर जयंती ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती महोत्सव समितीतर्फे मिरवणूक. स्थळ ः दसरा चौक. वेळ ः सायंकाळी साडेचार
० मद्यमुक्तीची सभा ः अल्कोहोलिक ॲनानिमस संस्थेतर्फे मद्यमुक्तीची सभा. स्थळ ः वि. स. खांडेकर प्रशाला, शाहूपुरी. वेळ ः सायंकाळी सात
० शिवजयंती ः संयुक्त उपनगर शिवजयंती उत्सव समितीतर्फे शिवपुत्र शंभूराजे महानाट्य. स्थळ ः सरसेनापती संताजी घोरपडे चौक. वेळ ः सायंकाळी सहा
० शिवजयंती ः संयुक्त जुना बुधवार पेठ सेवाभावी संस्थेतर्फे शिवजयंतीनिमित्त विठ्ठल प्रासादिक सोंगी भजनी मंडळाचे भजन. स्थळ ः तोरस्कर चौक. वेळ ः रात्री आठ
० शिवजयंती ः संयुक्त राजारामपुरी शिवजयंती उत्सव मंडळातर्फे ‘सुभेदार’ ऐतिहासिक नाटक. स्थळ ः छत्रपती राजाराम विद्यालय. वेळ ः रात्री साडेआठ
