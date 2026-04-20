गड- आंबेडकर जयंती मिरवणूक

गडहिंग्लज : संयुक्त भीमनगरतर्फे डॉ. आंबेडकर जंयती मिरवणुकीत समाजसुधारकांच्या प्रतिमा लक्षवेधी ठरल्या. (आशपाक किल्लेदार : सकाळ छायाचित्रसेवा)
संयुक्त भीमनगर मंडळातर्फे
गडहिंग्लजला आंबेडकर जयंती
गडहिंग्लज : येथील संयुक्त भीमनगर मंडळातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त जल्लोषात मिरवणूक काढण्यात आली. सजविलेल्या ट्रॅक्टरवरील छत्रपती शिवाजी महाराज, बसवेश्र्वर महाराजांसह समाजसुधारक महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, अण्णा-भाऊ साठे यांच्या प्रतिमा लक्षवेधी ठरल्या. मिरवणुकीतील सहभागी केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला उपस्थितांनी वंदन केले. नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांच्या हस्ते म. दु. श्रेष्टी विद्यालयापासून मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. उपनगराध्यक्ष महेश सलवादे यांनी स्वागत केले. मिरवणूक मार्गावरून शिवाजी रोड, शिवाजी बँक, टिळकपथ मार्गे दसरा चौकात आली. मिरवणूक वीरशैव बँक चौक, शिवाजी रोड, टिळक पथमार्गे दसरा चौकात आली. लक्ष्मी मंदिर रोड, नेहरू चौक, शिवाजी चौकमार्गे भीमनगरात मिरवणुकीचा समारोप झाला.
