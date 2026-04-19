आजरा ः विश्वकोश स्पर्धत यश

व्यंकटराव हायस्कूलचे यश
आजरा ः येथील व्यंकटराव हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी मराठी विश्वकोश ज्ञानवर्धन स्पर्धेत यश मिळवले. मराठी भाषेच्या आणि मराठी विश्वकोशाच्या प्रचार व प्रसाराकरिता ''महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश मंडळ,वाई, सातारायांच्यामार्फत राज्यात इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांकरिता उपक्रम राबवण्यात आला. स्पर्धेत व्यंकटराव हायस्कूल, आजरा मधील नववीतील विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले. प्रतीक येसणे याने शहरी राज्यस्तऱावर तृतीय क्रमांक पटकावला. ध्रुव हरमळकर, संस्कृती इलगे यांनी जिल्हा प्रथम तर रुद्र गुरव द्वितीय क्रमांक मिळवला. सृष्टी भिकले, आस्था गुरव, विभावरी जावळे, तृप्ती नवार यांनी तालुकास्तरावर प्रथम तर अमृता दोरूगडे, अन्मया देसाई, आर्या कांबळे, आयुष गिरी यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला. एस. के, कुंभार यांचे मार्गदर्शन लाभले. आजरा महाल शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, प्राचार्य एम. एम. नागुर्डेकर, पर्यवेक्षिका व्ही. जे. शेलार यांचे प्रोत्साहन लाभले.
