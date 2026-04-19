गड-बसवेश्वर जयंती

छत्रपती शिवरायांसह बसवेश्वरांना अभिवादन
जयंती उत्साहात; मिरवणुकीसह विविध कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १९ ः शहरासह तालुक्यात ठिकठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांसह महात्मा बसवेश्वर महाराजांना अभिवादन करण्यात आले. विविध उपक्रम आणि सायंकाळी मिरवणुका झाल्या. सकाळी मठ आणि मंदिरांपासून तरुणांनी आणलेल्या बसवज्योतीचे उत्साही स्वागत झाले.
वीरशैव चौकातील महात्मा बसवेश्वर पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी गर्दी होती. जयंतीनिमित्त बसवेश्वर पुतळा फुलांनी सजविलेला होता. रोषणाई केली होती. वीरशैव समाज सेवा मंडळ आणि बसवेश्वर जयंती उत्सव समितीतर्फे सकाळी पुष्पहार घालून अभिवादन केले. महादेव मंदिरात विद्यार्थ्यांसाठी वचन स्पर्धा झाल्या. स्पर्धेद्वारे बसवेश्वरांच्या विचारांचा जागर झाला. सायंकाळी महादेव मंदिरापासून पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. राजशेखर दड्डी, सुरेश कोळकी, सचिन घुगरे, प्रवीण मेणशी, सचिन पाटील, यश इंगळे, विलास रामणकट्टी, अभिजित पाटील, मिलिंद रिंगणे, सचिन आजरी, नंदू पाटील, रवी निडसोशी आदींसह समाजबांधवांनी नियोजन केले. दरम्यान, खेडोपाडीही तरुणांनी ठिकठिकाणाहून बसव ज्योत, शिवज्योत आणली. त्याचे उत्साही स्वागत झाले.
* डॉ. घाळी महाविद्यालय
डॉ. घाळी महाविद्यालयात महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रतिमापूजन व विचारमंथन कार्यक्रम झाला. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. दत्ता पाटील होते. बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेचे पूजन झाले. समाजसुधारणेसाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले. प्राचार्य डॉ. पाटील यांनी बसवेश्वर यांच्या समता, श्रमप्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. डॉ. शशिकांत संघराज व ओमकार खतकले यांनी महात्मा बसवेश्वरांच्या कार्याला उजाळा दिला. संकेत बेल्लद यांनी बसवेश्वरांच्या कार्याचा आढावा घेतला. अमूल्या हुल्लोळी यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.
राजश्री म्हंकावे यांनी सूत्रसंचालन केले. सौरभ पाटील यांनी आभार मानले.
