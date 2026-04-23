गड- बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सुभाष डोंगरे

सुभाष डोंगरे, सुनील नंदगावे, संपदा पवार
गडहिंग्लज बार असोसिएशनच्या
अध्यक्षपदी ॲड. सुभाष डोंगरे
गडहिंग्लज, ता. २३ ः गडहिंग्लज तालुका ॲडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी बिनविरोध झाल्या. अध्यक्षपदी ॲड. सुभाष डोंगरे (जरळी) यांची, तर उपाध्यक्षपदी ॲड. सुनील नंदगावे यांची निवड झाली. सचिव म्हणून संपदा पवार-केसरकर, लोकल ऑडिटरपदी सुरेखा बेल्लद-पाटील, ग्रंथपालपदी शिवराज पाटील, सदस्य म्हणून संजय मोहिते, तर महिला सदस्या म्हणून स्नेहल पाटील-साळुंखे यांना संधी देण्यात आली. या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ॲड. विवेकानंद घाटगे, जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष प्रशांत चिटणीस, प्रशांत देसाई, आनंदराव जाधव, आनंदराव सावंत यांची भाषणे झाली. शीतल दळवी यांनी आभार मानले. बी. बी. घाटगे, आर. आर. चव्हाण, एम. व्ही. पाटील, ए. जी. देशपांडे, डी. बी. नागोंडा, एस. बी. देसाई, आर. एस. तोडकर, आर. आर. पालकर, शीतल पाटील आदी उपस्थित होते.
‘ओंकार’मध्ये इंग्रजी भाषा दिन
गडहिंग्लज ः येथील ओंकार कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात इंग्रजी विभागातर्फे शेक्सपियर जयंती व पुण्यतिथीदिनी जागतिक इंग्रजी भाषा दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी शेक्सपियरच्या नाटकांचे सादरीकरण केले. प्रा. स्नेहल ताडे यांनी नाटकाची प्रस्तावना केली. प्राचार्य डॉ. अनिल पाटील अध्यक्षस्थानी होते. प्रा. स्वयंप्रभा सरमगदूम यांनी शेक्सपियरच्या जगप्रसिद्ध साहित्यकृतींना उजाळा दिला. संस्थाध्यक्ष राजन पेडणेकर यांचे प्रोत्साहन मिळाले. प्रा. गजानन कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले.
