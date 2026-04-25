अलमट्टी धरण उंचीवाढीला ‘सिटीझन फौरम’चा विरोध

आलमट्टीच्या उंचीवाढीला
‘सिटीझन फोरम’चा विरोध
पाटबंधारे विभागाला निवेदन; पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी हस्तक्षेपाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २५ : कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कर्नाटक सरकारने घाट घातला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांसह पश्र्चिम महाराष्ट्रात गंभीर पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन केंद्र सरकार, जलआयोग, संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदन ‘सिटीझन फोरम’तर्फे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. डी. शिंदे यांना दिले.
आलमट्टी धरणातील अतिरिक्त पाणी साठ्यामुळेच या भागात वारंवार पूरस्थिती उद्भवत आहे. आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीनेही धरणांमुळे पूरस्थिती गंभीर होत असल्याचा निष्कर्ष काढल्याचा दावा फोरमतर्फे केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, आलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न असून, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी नसतानाही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात महाभयंकर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन केंद्र सरकार, जलआयोग व संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा शेती, उद्योग व नागरी वस्तीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. यावेळी फोरमचे अध्यक्ष प्रसाद जाधव, वैभवराज राजेभोसले, संजय घाटगे, राजेंद्र थोरावडे, गौरव लांडगे, राहुल फल्ले उपस्थित होते.
