गड- विकासकामांना प्रारंभ

प्रभाग आठमध्ये विकासकामांना प्रारंभ
गडहिंग्लज ः प्रभाग आठमध्ये ४५ लाखाच्या विकासकामांना प्रारंभ झाला. नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ व उपनगराध्यक्ष महेश सलवादे, बांधकाम सभापती गुंड्या पाटील, नगरसेविका शबनम सय्यद यांच्याहस्ते कार्यक्रम झाला. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नाने मंजूर विकासनिधीतून ही कामे होत आहेत. भीमनगरमधील सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छतागृह बांधणे २४ लाख, दुंडगा मार्गालगत रस्त्याचे खडीकरण १८ लाख, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आरसीसी काँक्रीट करणे ४ लाख या कामांचा समावेश आहे. वसंत यमगेकर, हारुण सय्यद, नगरसेवक उदय परीट, संतोष चिकोडे, विठ्ठल भमानगोळ, अण्णासाहेब देवगोंडा, दीपक कुराडे, पंचायत समिती सदस्य प्रभावती बागी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी महादेव माने, आर. डी. पाटील, राजू कोळी, अनिल उंदरे, आप्पासाहेब पाटील, मुन्ना खलीफ, सुनील पाटील, सुनील चौगुले, प्रमोद जगताप, प्रकाश इंगवले, प्रकाश पाटील, शिवाजी पाटील, दिगंबर गुरव, बाबुराव कोळी, श्रीकांत पाटील, महेश कोरी, बाबासाहेब डांगी आदी उपस्थित होते.
