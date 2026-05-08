आजरा ः भादवण कार्यक्रम बातमी

भादवणच्या सर्वांगीण
विकासासाठी कटिबद्ध
समरजितसिंह घाटगे ः ई-लर्निंग संचाचे लोकार्पण
सकाळ वृत्तसेवा
भादवण, ता. ८ ः ‘भादवण गावाने माझ्या राजकीय जीवनात वेळोवेळी साथ दिली आहे. या गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहू,’ अशी ग्वाही शाहू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी दिली.
भादवण (ता. आजरा) येथे नवचेतना समूहाच्या वतीने आयोजित राजे फाउंडेशनच्या माध्यमातून पुरविण्यात आलेल्या ई-लर्निंग संचाचे लोकार्पण, अभ्यासिका उद्घाटन आणि गुणवंतांना पुरस्कार वितरणप्रसंगी ते बोलत होते.
घाटगे म्हणाले, ‘येणारा काळ तंत्रज्ञानाचा असून, ग्रामीण भागातही ई-लर्निंग आणि अभ्यासिका अत्यंत गरजेच्या आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतीत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून पुढे येऊन स्वतःचे उत्पादन बाजारपेठेत आणावे. त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. महिलांनी आरोग्य तपासणीबाबत संकोच न बाळगता वेळोवेळी तपासणी करून घ्यावी, राजे फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावोगावी आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जात असून त्याचा लाभ घ्यावा.’
आदर्श शिक्षक सुभाष सुतार, उत्कृष्ट शेतकरी सुनील जोशीलकर, उत्कृष्ट व्यावसायिक दयानंद पोवार, मूकबधिर महिला कासूबाई पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच पोलीस भरती व इतर क्षेत्रात यश मिळवलेल्या गुणवंतांचाही सत्कार झाला. आजऱ्याचे नगराध्यक्ष आशोक चराटी, सरपंच माधुरी गाडे, पंचायत राजचे जिल्हा उपाध्यक्ष जयवंत सुतार, संभाजी सरदेसाई, जनार्दन निऊंगरे, आनंदराव कुलकर्णी, समीर पारदे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राजेश जोशीलकर, सुनील कुराडे ,विकास बागडी, संजय केसरकर, संदीप गुरव, अनिल पाटील, मारुती देसाई आदी उपस्थित होते. रणजित गाडे यांनी स्वागत केले. सतीश खुळे यांनी आभार मानले.
