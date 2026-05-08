दहावीत कोल्हापूर विभागाचा निकाल घसरला
विभागात कोल्हापूर अव्वल तर राज्यात द्वितीय
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ८ ः महाविद्यालयीन शिक्षणाची पहिली पायरी असलेल्या इयत्ता दहावीचा निकाल आज ऑनलाईन जाहीर झाला. त्यात कोल्हापूर विभागाने ९५.४७ टक्क्यांसह राज्यात दहाव्यांदा दुसरा क्रमांक कायम राखला. यंदा परीक्षा केंद्रांवरील सीसीटीव्ही, कॉपीमुक्त अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविल्याने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १.४० टक्क्यांनी निकाल घटला.
दरम्यान, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी, साखर-पेढे वाटून जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला. कोल्हापूर विभागाच्या निकालाची माहिती राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, सचिव अनुराधा म्हेत्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावर्षी विभागातील २,४७६ माध्यमिक शाळेतील एक लाख २९ हजार ४९९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली. पैकी एक लाख २९ हजार ४९९ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यातील एक लाख २३ हजार १७१ जण उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९५.४७ आहे. एकूण ६९ हजार ६०१ मुलांनी परीक्षा दिली. त्यातील ६५ हजार ३३० जण उत्तीर्ण (९५.७४ टक्के) झाले. ५९ हजार ४०५ मुलींपैकी ५७ हजार ८४१ जणी (९८.१९ टक्के) उत्तीर्ण झाल्या. मुलांच्या तुलनेत मुलींचा निकाल ३.५० टक्के अधिक आहे.
क्रीडा प्रस्ताव दिलेले चार हजार ३०९, चित्रकलेसाठी ३० हजार १६, कलेसाठी ४३२, लोककलेसाठी २७ हजार १७९, स्काउट गाईडसाठी २० विद्यार्थी वाढीव गुणासाठी पात्र ठरले..
१५ मुलांना पैकीच्या पैकी गुण
विभागातील एकूण १५ विद्यार्थ्यांना शंभर पैकी शंभर गुण मिळाले तर ९२८ शाळांचा निकाल शंभर टक्के आहे. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४१५, साताऱ्यातील ३११, सांगलीतील २०२ शाळांचा समावेश आहे.
वस्तुस्थितीदर्शक निकाल
यावर्षीचा निकाल वस्तुस्थितीदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आहे. याचे विश्लेषण करून पुढील पावले टाकली जाणार असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
परीक्षोत्तर सहा गैरप्रकार
यंदा परीक्षा केंद्रांवर एकाही गैरप्रकाराची (कॉपी) नोंद नाही. मात्र, परीक्षोत्तर चार गैरप्रकार घडले. या स्वरूपातील गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबंधित विषयाची संपादणूक रद्द करण्याची शिक्षा झाली आहे.
जिल्हानिहाय निकाल
जिल्हा*उत्तीर्ण विद्यार्थी* टक्केवारी
कोल्हापूर *५२,३०४ *९६.६७
सातारा *३४,८५० *९५.७१
सांगली *३६,०१७ *९३.५६
गेल्या पाच वर्षांतील विभागाचा निकाल
२०२१*९९.९२
२०२२*९८.५०
२०२३*९६.७३
२०२४*९७.४५
२०२५*९६.८७
