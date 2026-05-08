गड- पार कट्ट्याचे काम

इस्टिमेट वाढविण्यामागच्या
हेतूची चौकशी करा ः भाजप
‘त्या’ पारकट्ट्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ८ ः कडगाव रोडवरील एमआर हायस्कूलसमोरील पारकट्टा बांधकामाला ४ लाख ६७ हजारांचा प्रत्यक्ष खर्च आला आहे. त्याचे बिलही काढले आहे. मग याच कामाचे इस्टिमेट १३ लाख ५२ हजार रुपयांचे करण्यामागच्या हेतूची चौकशी व्हावी, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
या चौकशीसाठी उच्चशिक्षित अभियंत्यांची समिती नियुक्ती करण्याकडेही शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले आहे. चार लाखांत पारकट्ट्याचे सुभोभीकरण होणार होते, तर मग अंदाजपत्रक मात्र चारपटीने वाढविण्यामागचा हेतू काय, असा प्रश्न निवेदनात केला आहे. पालिकेतर्फे झालेल्या कामामध्ये अनियमितता व अवास्तव टेंडरमध्ये केलेली किंमत वाढ अनेक कामांमध्ये दिसून येत आहे. या सर्व कामांची चौकशी करण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना २३ एप्रिल रोजी सकाळी भेटून काम थांबविण्याची मागणी केली. परंतु त्याच दिवशी सायंकाळी पालिकेचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी काम पूर्ण झाल्याचे सांगून ठेकेदाराला ३ लाख ८५ हजारांचे बिल अदा केल्याचेही सांगितले. हा सर्व प्रकार संशयास्पद वाटतो. याशिवाय, गारगोटी-चंदगड रस्त्याचे रूंदीकरण सुरू आहे. हा पारकट्टा रूंदीकरणात जाणार असल्याकडे लक्ष वेधून हे काम करू नये, अशी सूचना २३ मार्च रोजीच निवेदनाद्वारे पालिकेला केली आहे.
या रस्त्याचे १३ मीटरने रूंदीकरण होणार असून, दोन्ही बाजूने प्रत्येकी एक मीटरची साईडपट्टी आहे. त्यामुळे एकूण १५ मीटर जागा रस्त्यासाठी व्यापणार आहे. पारकट्टा रस्त्यात गेला तर त्यावरील खर्च वाया जाणार असून, हा प्रकार जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणाराच ठरणार आहे. भाजपचे मंडल अध्यक्ष प्रीतम कापसे, शहराध्यक्ष संदीप कुरळे, नगरसेविका स्वाती कोरी, नगरसेवक नितीन देसाई, अनिल खोत, सुदर्शन चव्हाण, विश्वनाथ खोत यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
