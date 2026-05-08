साईजीवन खाद्यतेल म्हणजे शुद्धतेची हमी
कोल्हापूर, ता. ८ ः आजच्या पिढीला शुद्ध तरीही आरोग्यवर्धक तेलाचा अनुभव पुन्हा देण्याच्या उद्देशाने ‘साई-जीवन’ परिवाराने शुद्ध आणि नैसर्गिक पद्धतीने तेल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. ‘साई-जीवन’ हे तेल केवळ खाद्यतेल नाही, तर ते आरोग्य आणि चवीचा एक संगम आहे, अशी माहिती साईजीवन ऑईलचे चेअरमन उत्तम जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, ‘साई-जीवन’ तेल तयार करताना रासायनिक प्रक्रिया किंवा उष्णता वापरली जात नाही. हे तेल ‘कोल्ड प्रेस्ड’ पद्धतीने बनवले जाते. यामुळे शेंगदाण्यातील नैसर्गिक पोषक तत्त्वे जशी की, व्हिटॅमिन ई, अँटिऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक फॅटी ॲसिड्स तेलात कायम राहतात. या पद्धतीमुळे तेल पूर्णपणे शुद्ध, भेसळमुक्त आणि आरोग्यासाठी उत्तम बनते. या तेलाच्या शुद्धतेचे प्रमाण म्हणजे तीन किलो शेंगदाण्यातून केवळ एक किलो तेलाची निर्मिती होते. म्हणजेच या तेलामध्ये कोणतेही रासायनिक घटकांचा वापर केला जात नाही. शिवाय कोणतेही प्रिझर्व्हेटीव वापरले जात नाहीत. त्यामुळे हे तेल आणखी आरोग्यवर्धक बनते. तेलातील नैसर्गिक पोषक घटक, चव आणि सुगंध कायम राहतो. कोणतेही रसायन, कृत्रिम मिश्रण किंवा अनावश्यक प्रोसेसिंग न करता तयार केलेले हे तेल जागरूक नागरिकांची पहिली पसंती बनत आहे.’’
