सातारा अपघात

साताऱ्याजवळ टेंपो उलटून
मायलेकींसह चौघे ठार
सातारा, ता. ८ : कामथी तर्फ परळी (ता. सातारा) गावच्या हद्दीत शुक्रवारी रात्री झालेल्या टेंपो अपघातात चार जण ठार झाले. मृतात मायलेंकीसह दोघांचा समावेश आहे. मालन सीताराम अडागळे (वय ६०) व लीलाबाई उत्तम अडागळे (रा. कामथी, परळी), कल्पना सागर आवळे (वय ३५, सुरुर-कवठे, ता. वाई), गार्गी सागर आवळे (वय ६, रा. कवठे, ता. वाई) अशी मृतांची नावे आहेत. कामथी (परळी) येथील एका कुटुंबाचे पुनर्वसन निमसोड (ता. खटाव) येथे झाले आहे. तेथे जाण्यासाठी कुटुंब निघाले होते. रात्री कामथी येथील घरातील साहित्य टेंपोत भरल्यानंतर चार म्हशी टेंपोत घेतल्या. हा टेंपो उतारावर उभा होता. टेंपो चालक केबिनमध्ये असणारे साहित्य टपावर ठेवत असतानाच टेंपोच्या हौद्यातील जनावरांनी हालचाल केली. त्यामुळे उतारावरील टेंपो हलला आणि उतारावरून पुढे गेला. टेंपो उताराने पुढे जाऊन रस्त्याकडेच्या खड्ड्यात उलटला. त्यामुळे जनावरे आणि आतील साहित्याच्या ओझ्याखाली आतमधील सर्वजण दबले. अपघाताच्या आवाजाने ग्रामस्थांनी धाव घेऊन मदतकार्य केले. जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथे चौघे मरण पावल्याचे सांगण्यात आले.
