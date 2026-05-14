‘सीआयआय’ वुमेन नेटवर्कच्या राज्य अध्यक्षपदी पल्लवी कोरगावकर

‘सीआयआय’ वुमेन नेटवर्कच्या
राज्याध्यक्षपदी पल्लवी कोरगावकर
कोल्हापूर : भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) भारतीय महिला नेटवर्क (आयडब्ल्यूएन) महाराष्ट्र राज्य विभाग अध्यक्षपदी कोरगावकर ग्रुपच्या प्रमुख पल्लवी कोरगावकर यांची निवड झाली आहे. या पदावर निवड होणाऱ्या कोरगावकर विभागाच्या कोल्हापुरातील पहिल्या महिला आहेत. ‘सीआयआय’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक गर्ग यांनी अध्यक्षपदी निवडीची घोषणा केली. यापूर्वी कोरगावकर यांनी दक्षिण महाराष्ट्र सीआयआयच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
इंडियन वुमेन नेटवर्क व्यावसायिक, करिअर करणाऱ्या महिलांसाठीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. महिलांना त्यांच्या संबंधित कौशल्य क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी एकत्र आणणे, त्यांना नेतृत्व विकासासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्यांच्या व्यवसायात येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत, मार्गदर्शन करण्याचे काम या नेटवर्कतर्फे चालते. कोरगावकर यांच्या माध्यमातून नेटवर्कच्या महाराष्ट्र विभागाला अर्थपूर्ण योजना तयार करून राज्यातील महिला उद्योजक घडविण्यामध्ये सीआयआय योगदान देईल, अशी माहिती गर्ग यांनी दिली.
