राधानगरीसह प्रमुख धरणांमध्ये १९.७७ ‘टीमसी’ पाणी

राधानगरीसह प्रमुख धरणांत
१९.७७ ‘टीमसी’ पाणी
दुधगंगा वगळता इतर धरणांतून पिण्यासह शेतीसाठी वापर
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २१ : जिल्ह्यात सद्यःस्थितीला प्रमुख धरणांत १९.७७ टीएमसी पाणीसाठा आहे. यात राधानगरी १.९३, तुळशी १.४०, वारणा ११.२५, दुधगंगा २.०३, कासारी ०.६२, कडवी ०.७४, कुंभी ०.८५, पाटगाव ०.९५ टीमसी पाणी उपलब्ध आहे. यातून दुधगंगा वगळता इतर धरणांतून पिण्यासह शेतीसाठी पाणीपुरवठा सुरू आहे; परंतु अद्याप पावसाची चिन्हे नसल्याने उपलब्ध पाण्याचा अधिक काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे.
सरकारकडून राज्यात काही दिवसांपासून नद्यांवरील पाण्यासाठी उपसाबंदी लागू केली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी शुक्रवारपासून (ता. १९) तीन दिवसांसाठी शेतीसाठी उपसाबंदी शिथिल केली आहे. त्यामुळे दुधगंगा धरण वगळता इतर धरणांमधून शेतीसह पिण्यासाठीही पाण्याचा वापर सुरू आहे. सद्यःस्थितीला जलसंपदा विभागाच्या नियोजनानुसार दुधगंगा धरण वगळता इतर सर्व धरणांमधून सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा सुरू आहे.
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पाऊस नसल्याने
तारेवरची कसरत
पाऊस अद्यापही सुरू झालेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाण्याच्या पुरवठ्याचे नियोजन करताना येणाऱ्या काळात जलसंपदा विभागाला कसरत करावी लागणार आहे.
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प्रमुख धरणांतील साठा असा
*धरण*टीएमसी*टक्केवारी*
*राधानगरी*१.९३*२३*
*तुळशी*१.४०*४०*
*वारणा*११.२५*३३*
*दुधगंगा*२.०३*८*
*कासारी*०.६२*२२*
*कडवी*०.७४*३०*
*कुंभी*०.८५*३१*
*पाटगाव*०.९५*२६*
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