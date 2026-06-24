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गडहिंग्लज : कुंभार समाजातर्फे तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सुनील कुंभार, प्रकाश कुंभार, रावसाहेब कुंभार, यशवंत कुंभार आदी उपस्थित होते.
कुंभार समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन
गडहिंग्लज : संत शिरोमणी गोरोबाकाका कुंभार समाजातर्फे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. मोफत मातीबाबत शिबिर घेण्याची, तसेच पाच वर्षांचा परवाना देण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुंभार समाजाला विटा, कौले व मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी ७०० ब्रास माती विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुक्यातील सर्व कुंभारांना यांची माहिती देण्यासाठी शिबीर घ्यावे. तसेच वीटभट्टीसाठी लागणारा सलग पाच वर्षांचा परवाना तत्काळ द्यावा. ओबीसी प्रमाणपत्र नसलेल्यांना स्थानिक सर्कल चौकशी करून वीटभट्टी परवाने द्यावेत आदी मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत. तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांनी निवेदन स्वीकारले. सुनील कुंभार, प्रकाश कुंभार, चंद्रकांत कुंभार, महादेव कुंभार, यशवंत कुंभार, धनाजी कुंभार, सदाशिव कुंभार, नारायण कुंभार, संदीप कुंभार, दत्तात्रय कुंभार, रावसाहेब कुंभार, गजानन कुंभार आदींच्या निवेदनावर सह्या आहेत.
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