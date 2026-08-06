पोलिसवृत्त
दुचाकी घसरून
तरुण जखमी
कोल्हापूर ः शहाजी लॉ कॉलेज परिसरात दुचाकी घसरून पडल्याने जितेंद्र बसवराज हिरेमठ (वय २३, शाहूपुरी तिसरी गल्ली) जखमी झाला. बुधवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास हा अपघात घडला. जखमी अवस्थेत उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. सीपीआर चौकीत याची नोंद झाली.
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सांगवडे फाट्यानजीक
तरुणास मारहाण
कोल्हापूर ः सांगवडे फाट्यानजीक झालेल्या मारहाणीत जगदीश कांबळे (वय ३७, वसगडे, ता. करवीर) जखमी झाले. सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास हा प्रकार घडला. त्यांना त्रास जाणवू लागल्याने सीपीआरमध्ये दाखल केले. याची नोंद गांधीनगर पोलिस ठाण्यात झाली.
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